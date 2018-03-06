Під Кременчуком рейсовий автобус потрапив в аварію: є загиблий і поранені

На трасі "Полтава-Кременчук-Олександрія" рейсовий автобус потрапив в ДТП. Внаслідок аварії одна людина загинула, ще шестеро отримали травми.

Про це сказали у Кременчуцькому відділенні поліції у Полтавській області.

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Автобус їхав у Кременчук та зіштовхнувся з Renault Trafic. Від отриманих травм помер 21-річний пасажир автомобіля Renault.

"З місця події до лікарні госпіталізували водія Renault і, за попередньою інформацією медиків, - п'ять пасажирок автобуса (жінки у віці 55-35 років)", – йдеться в повідомленні.

За фактом аварії відкрили провадження.