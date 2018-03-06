Під Кременчуком рейсовий автобус потрапив в аварію: є загиблий і поранені
На трасі "Полтава-Кременчук-Олександрія" рейсовий автобус потрапив в ДТП. Внаслідок аварії одна людина загинула, ще шестеро отримали травми.
Про це сказали у Кременчуцькому відділенні поліції у Полтавській області.
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Автобус їхав у Кременчук та зіштовхнувся з Renault Trafic. Від отриманих травм помер 21-річний пасажир автомобіля Renault.
"З місця події до лікарні госпіталізували водія Renault і, за попередньою інформацією медиків, - п'ять пасажирок автобуса (жінки у віці 55-35 років)", – йдеться в повідомленні.
За фактом аварії відкрили провадження.
Джерело: 24 Канал
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