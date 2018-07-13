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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Под Львовом случилась ужасное смертельное ДТП: фото

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В пятницу, 13 июля, около 15 часов между деревнями Лапаевка и Оброшино на Львовщине, произошла смертельная авария.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.

В аварии столкнулись микроавтобус FORD Transit и легковушка Mazda. Из-за столкновения четыре человека, находившихся в Mazda, получили телесные повреждения. Двое из них от полученных травм скончались на месте происшествия.

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Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и решают вопрос об открытии уголовного производства.

Теги: Новости Украины Жертвы Аварии и ДТП Фотоновости
Источник: 24 канал
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