Під Львовом трапилася жахлива смертельна ДТП: фото
У п’ятницю, 13 липня, близько 15 години між селами Лапаївка та Оброшино, що на Львівщині, трапилася смертельна аварія.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.
В аварії зіткнулись мікроавтобус FORD Transit та легковик Mazda. Через зіткнення четверо людей, які перебували у Mazda, зазнали тілесних ушкоджень. Двоє з них від отриманих травм померли на місці події.
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Правоохоронці встановлюють обставини події та вирішують питання про відкриття кримінального провадження.
Джерело: 24 канал
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