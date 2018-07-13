Під Львовом трапилася жахлива смертельна ДТП: фото

У п’ятницю, 13 липня, близько 15 години між селами Лапаївка та Оброшино, що на Львівщині, трапилася смертельна аварія.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

В аварії зіткнулись мікроавтобус FORD Transit та легковик Mazda. Через зіткнення четверо людей, які перебували у Mazda, зазнали тілесних ушкоджень. Двоє з них від отриманих травм померли на місці події.

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Правоохоронці встановлюють обставини події та вирішують питання про відкриття кримінального провадження.