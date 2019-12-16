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      Под НБУ согнали работников заводов, подконтрольных Коломойскому: видео

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      Уже месяц под стенами Национального банка Украины продолжаются протестные акции. Части митингующих не нравится укрепление курса гривны, других не устраивает открытие рынка земли.

      Митинги под стенами Нацбанка начались еще 14 ноября. Тогда как раз прибыла миссия МВФ и протестующие перед ними обвиняли руководство НБУ в коррупции. МВФ уехал, а причин для протестов стало больше.

      Обратите внимание! "Антиколомойский законопроект" в Раде: сможет ли НБУ ответить

      29 ноября власти приняли митингующих, но последние все равно трижды пытались захватить Нацбанк. К акции также присоединился депутат Александр Дубинский.

      Важно! Нацбанк Украины пожаловался в суд на клевету нардепа из "Слуги народа" Александра Дубинского. А также обратился к спикеру Дмитрию Разумкову и главе регламентного комитета Рады по поводу нецензурных высказываний депутата в адрес правления НБУ.

      Впоследствии митингующие начали убегать от телекамер, не объясняя свою гражданскую позицию. Видимо, не привыкли к публичности, ведь они – простые работники заводов.

      Протести під НБУ
      Протесты под НБУ

      Протести під НБУ
      Л      озунги митингующих

      "Это рабочие предприятий. Заводов ферросплавов – Запорожского и Никопольского. Горно-обогатительных комбинатов – Марганецкого и Покровского. Также Днепроспецстали, например", – прокомментировал один из координаторов протеста.

      Все вышеперечисленные предприятия принадлежат олигарху Игорю Коломойскому. Ежедневно в митинге принимают участие до полутора тысяч человек. Стоят организовано с 9:30 до 17:30. Такие же протесты проходят возле домов руководителей Нацбанка.

      Мы считаем, что это проплаченные мероприятия, целью которых является дискредитация Нацбанка. По нашему мнению, их организатором является Коломойский – экс-владелец "Приватбанка". Вообще-то, есть цель, чтобы государство не сотрудничало с международными организациями,
      – отметила заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова.

      Ведь МВФ требует от руководства государства взимать долги с владельцев обанкротившихся банков. А еще законодательно запретить возвращение "Приватбанка" бывшим акционерам. 11 декабря соответствующий законопроект зарегистрировали в Раде.

      Что известно о национализации "Приватбанка"?
      Работает на рынке Украины с 1992 года, был и является крупнейшим банком по объему активов. Однако после кризиса в банковской системе Украины правительство 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров "Приватбанка", крупнейшими из которых на тот момент были Коломойский и Боголюбов, приняло решение о национализации крупнейшего на украинском рынке финучреждения.

      Бывшие владельцы банка считают проведенную национализацию, из-за которой они потеряли свои акции, незаконной. А вот "Приватбанк" и государство требуют от экс-владельцев дополнительного возмещения убытков. Стороны ведут судебные споры как в Украине, так и за рубежом. Например, в июне 2018 года НБУ подал иск в Швейцарии к Коломойскому за невыполнение им обязательств по кредитам рефинансирования, выданных "Приватбанку" в период между 2008 и 2015 годами.

      Как пояснил журналист-расследователь журнала "НВ" Иван Верстюк, через лояльных ему депутатов Коломойский хочет контролировать финансовый комитет парламента, который назначает наблюдательные советы в государственных банках – мощный институт, который влияет на их деятельность.

      Ведь именно "Приватбанк" является истцом против Коломойского в международных судах. По иску руководства банка счета олигарха арестовывают по всему миру. А рассмотрение дела по существу начнется уже в январе 2020 года.

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      Автор: Леся Виговська
      Теги: Новости Украины Приватбанк Протесты Новости Киева Игорь Коломойский НБУ
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