Под охрану взяты 7 человек из "расстрельного списка 47"

Национальная полиция взяла под охрану 7 человек, имена которых входят в так называемый "список 47". Это список журналистов, общественных активистов и деятелей культуры, на которых якобы готовилось покушение в рамках "дела Бабченко".

Об этом сообщает "Громадське" со ссылкой на представителя Национальной полиции Ярослава Тракало.

"Да, их взяли под охрану. Этих людей семь", – сказал он.

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При этом на вопрос о том, кто эти люди, Тракало отказался отвечать, объяснив это соблюдением безопасности.

Представитель Нацполиции также не ответил на вопрос, осуществляет ли полиция круглосуточную охрану по фигурантам "списка 47".

Напомним, 5 июня пророссийское интернет-издание "Страна" обнародовало список из 47 журналистов и блогеров, которым, по версии украинских спецслужб, грозит смерть от рук киллеров. Фамилии этих людей, якобы, стали известны благодаря спецоперации после инсценировки убийства в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко.