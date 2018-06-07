Під охорону взято 7 людей з "розстрільного списку 47"

Національна поліція взяла під охорону 7 людей, імена яких входять до так званого "списку 47". Це список журналістів, громадських активістів та культурних діячів, на яких нібито готувався замах у межах "справи Бабченка".

Про це повідомляє "Громадське" з посиланням на речника Національної поліції Ярослава Тракала.

"Так, їх взяли під охорону. Цих людей семеро", – сказав він.

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При цьому на питання про те, хто ці люди, Тракало відмовився відповідати, пояснивши це дотриманням безпеки.

Речник Нацполіції також не відповів на питання, чи здійснює поліція цілодобову охорону щодо фігурантів "списку 47".

Нагадаємо, 5 червня проросійське інтернет-видання "Страна" оприлюднило список з 47 журналістів і блогерів, яким, за версією українських спецслужб, загрожує смерть від рук кілерів. Прізвища цих людей, нібито, стали відомі завдяки спецоперації після інсценування вбивства у Києві російського журналіста Аркадія Бабченка.