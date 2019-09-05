Под оккупированным Судаком затонул прогулочный катер: в море ищут человека

У берегов оккупированного Крыма затонул прогулочный катер "Камелот". На его борту находились 14 человек. Судно перевернулось из-за сильной качки на море.

Оккупационная власть полуострова сообщает, что удалось спасти 13 пассажиров борта. Одного человека сейчас ищут в море. Об этом информируют росCМИ.

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Судно дважды накрыло волной во время шторма, в результате чего оно перевернулось. Шторм на море продолжается.

В то же время, RoksolanaToday&Крым в твиттере сообщает, что 14-ого пассажира судна спасти не удалось. Также блогер публикует вероятное фото затонувшего катера. Он совсем небольшой и трудно представить, как на нем могло поместиться такое большое количество людей.

14 человек на борту было? А вот других "Камелотов" в Судаке не видели,

– говорится в подписи к снимку.



Этот прогулочный катер затонул вблизи Судака/ скрин из соцсетей

РосСМИ пишут, что одной из версий трагедии может быть перегруженность судна. Также они добавляют, что пропала без вести женщина, которая не умеет плавать. Ее не смогли удержать другие пассажиры.

Катер "Камелот" выполнял экскурсионную прогулку от поселка Новый Свет и затонул в 250 метрах от берега.