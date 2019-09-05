Під окупованим Судаком затонув прогулянковий катер: в морі шукають людину

Біля берегів окупованого Криму затонув прогулянковий катер "Камелот". На його борту перебували 14 осіб. Судно перевернулося через сильну хитавицю на морі.

Окупаційна влада півострова повідомляє, що вдалося врятувати 13 пасажирів борту. Одну людину наразі шукають у морі. Про це інформують росЗМІ.

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Судно двічі накрило хвилею під час шторму, в результаті чого воно перекинулось. Шторм на морі триває.

Водночас, RoksolanaToday&Крим у твіттері повідомляє, що 14-ого пасажира судна врятувати не вдалося. Також блогер публікує ймовірне фото катера, що затонув. Він зовсім невеличкий і важко уявити, як на ньому могла поміститися така велика кількість людей.

14 осіб на борту було? А ось інших "Камелотів" у Судаку не бачили,

– мовиться у підписі до знімка.



Цей прогулянковий катер затонув поблизу Судака/ скрін із соцмереж

РосЗМІ пишуть, що однією із версій трагедії може бути перевантаженість судна. Також вони додають, що пропала безвісти жінка, яка не вміє плавати. Її не змогли втримати інші пасажири.

Катер "Камелот" виконував екскурсійну прогулянку від селища Новий Світ і затонув за 250 метрів від берега.