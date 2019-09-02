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      Біля берегів Каліфорнії у США загорівся човен, є загиблі: фото, відео

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      Пожежа на кораблі в Каліфорнії – відео 2 вересня 2019 – загинули понад 30 осіб
      У США біля узбережжя Каліфорнії під час пожежі на човні загинули десятки людей / nbcnews.com

      На човні біля узбережжя округу Вентура у Південній Каліфорнії спалахнула масштабна пожежа, внаслідок чого загинули понад три десятки людей. Трагедія сталася близько 3 години ночі (13 години за Києвом) 2 вересня.

      Пожежа виникла на 75-футовому човні біля острова Санта-Крус. У цей час на борту судна перебували 39 осіб, які вирушили на дайвінг-екскурсію, пишуть американські ЗМІ.

      Офіційні особи округу Вентура повідомили, що у пожежі на човні загинули 34 людини. Водночас, у береговій охороні США наразі не підтвердили жодного випадку загибелі людей і додали, що наразі триває операція з порятунку решти людей, які зникли.

      34 людини вважаються зниклими безвісти. Ми все ще сподіваємось, що хтось, можливо, підплив до берега. Ми повинні сподіватися, але ми допускаємо найгірший сценарій,
      – сказав речник Пожежного департаменту округу Санта-Барбара Майк Еліасон.

      Окрім того, охоронцям нібито вже вдалося врятувати групу членів екіпажу, один з них отримав незначні травми. 

      Судно продовжує горіти.


      Пожежа на судні біля узбережжя Південної Каліфорнії у США

       

       

      На судні біля Узбережжя Каліфорнії спалахнула пожежа, є жертви: відео

       

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      Теги: Водний транспорт Пожежа Жертви Новини США
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