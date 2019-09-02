Біля берегів Каліфорнії у США загорівся човен, є загиблі: фото, відео

На човні біля узбережжя округу Вентура у Південній Каліфорнії спалахнула масштабна пожежа, внаслідок чого загинули понад три десятки людей. Трагедія сталася близько 3 години ночі (13 години за Києвом) 2 вересня.

Пожежа виникла на 75-футовому човні біля острова Санта-Крус. У цей час на борту судна перебували 39 осіб, які вирушили на дайвінг-екскурсію, пишуть американські ЗМІ.

Офіційні особи округу Вентура повідомили, що у пожежі на човні загинули 34 людини. Водночас, у береговій охороні США наразі не підтвердили жодного випадку загибелі людей і додали, що наразі триває операція з порятунку решти людей, які зникли.

34 людини вважаються зниклими безвісти. Ми все ще сподіваємось, що хтось, можливо, підплив до берега. Ми повинні сподіватися, але ми допускаємо найгірший сценарій,

– сказав речник Пожежного департаменту округу Санта-Барбара Майк Еліасон.

Окрім того, охоронцям нібито вже вдалося врятувати групу членів екіпажу, один з них отримав незначні травми.

Судно продовжує горіти.



Пожежа на судні біля узбережжя Південної Каліфорнії у США

Crews Responding to Fiery Boat Incident Near Santa Cruz Island; Officials Release Conflicting Details on... #Topbuzz https://t.co/Wxd3RcVSl5 — BJ Doucet (@1celticwomyn) September 2, 2019

#BREAKING: “This is very much an active rescue.” 34 people are unaccounted for, and there are multiple fatalities after a massive boat fire off California’s Santa Cruz Island pic.twitter.com/TfBUPEYMQ8 — TODAY (@TODAYshow) September 2, 2019

На судні біля Узбережжя Каліфорнії спалахнула пожежа, є жертви: відео