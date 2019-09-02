Біля берегів Каліфорнії у США загорівся човен, є загиблі: фото, відео
На човні біля узбережжя округу Вентура у Південній Каліфорнії спалахнула масштабна пожежа, внаслідок чого загинули понад три десятки людей. Трагедія сталася близько 3 години ночі (13 години за Києвом) 2 вересня.
Пожежа виникла на 75-футовому човні біля острова Санта-Крус. У цей час на борту судна перебували 39 осіб, які вирушили на дайвінг-екскурсію, пишуть американські ЗМІ.
Офіційні особи округу Вентура повідомили, що у пожежі на човні загинули 34 людини. Водночас, у береговій охороні США наразі не підтвердили жодного випадку загибелі людей і додали, що наразі триває операція з порятунку решти людей, які зникли.
34 людини вважаються зниклими безвісти. Ми все ще сподіваємось, що хтось, можливо, підплив до берега. Ми повинні сподіватися, але ми допускаємо найгірший сценарій,
– сказав речник Пожежного департаменту округу Санта-Барбара Майк Еліасон.
Окрім того, охоронцям нібито вже вдалося врятувати групу членів екіпажу, один з них отримав незначні травми.
Судно продовжує горіти.
Пожежа на судні біля узбережжя Південної Каліфорнії у США
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