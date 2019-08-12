Под Полтавой охрана ночного клуба избила прокурора

В Кременчуге прокурор хотел отдохнуть в ночном клубе, однако не подошел по дресс-коду. Зато охранники клуба решили решить вопрос по-своему – кулаками.

Инцидент произошел вечером 11 августа в одном из ночных заведений Кременчуга, об этом сообщает УНН.

Читайте также: На Закарпатье двенадцатилетний водитель стал виновником ДТП: 8 человек госпитализированы

Мужчина, который работает прокурором, хотел пройти в ночной клуб. Однако охрана не пропустила его внутрь, намекнув на внешний вид и правила дресс-кода.

После этого между прокурором и охранниками заведения возник конфликт.

Во время словесной перепалки охранники нанесли прокурору несколько ударов, в результате чего он получил перелом носа и ушибы.