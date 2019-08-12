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      Под Полтавой охрана ночного клуба избила прокурора

      35 Читати новину українською
      В Кременчуге охрана избила прокурора
      В Кременчуге охрана избила прокурора / http://dduvs.in.ua

      В Кременчуге прокурор хотел отдохнуть в ночном клубе, однако не подошел по дресс-коду. Зато охранники клуба решили решить вопрос по-своему – кулаками.

      Инцидент произошел вечером 11 августа в одном из ночных заведений Кременчуга, об этом сообщает УНН.

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      Мужчина, который работает прокурором, хотел пройти в ночной клуб. Однако охрана не пропустила его внутрь, намекнув на внешний вид и правила дресс-кода.

      После этого между прокурором и охранниками заведения возник конфликт.

      Во время словесной перепалки охранники нанесли прокурору несколько ударов, в результате чего он получил перелом носа и ушибы.

      blog_ava
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      12 августа
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      Теги: Криминал Криминальные новости Новости Полтавы
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