Под Полтавой охрана ночного клуба избила прокурора
В Кременчуге прокурор хотел отдохнуть в ночном клубе, однако не подошел по дресс-коду. Зато охранники клуба решили решить вопрос по-своему – кулаками.
Инцидент произошел вечером 11 августа в одном из ночных заведений Кременчуга, об этом сообщает УНН.
Читайте также: На Закарпатье двенадцатилетний водитель стал виновником ДТП: 8 человек госпитализированы
Мужчина, который работает прокурором, хотел пройти в ночной клуб. Однако охрана не пропустила его внутрь, намекнув на внешний вид и правила дресс-кода.
После этого между прокурором и охранниками заведения возник конфликт.
Во время словесной перепалки охранники нанесли прокурору несколько ударов, в результате чего он получил перелом носа и ушибы.
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии