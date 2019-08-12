Під Полтавою охорона нічного клубу побила прокурора
В Кременчуці прокурор хотів відпочити у нічному клубі, проте не підійшов за дрес-кодом. Натомість охоронці клубу вирішили розв'язати питання по-своєму – кулаками.
Інцидент трапився ввечері 11 серпня в одному із нічних закладів Кременчука, про це повідомляють УНН.
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Чоловік, який працює прокурором, хотів пройти в нічний клуб. Проте охорона не пропустила його всередину, натякнувши на зовнішній вигляд та правила дрес-коду.
Після цього між прокурором та охоронцями закладу виник конфлікт.
Під час словесної перепалки охоронці завдали прокурору кілька ударів, внаслідок чого він отримав перелом носа та забої.
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