Під Полтавою охорона нічного клубу побила прокурора

В Кременчуці прокурор хотів відпочити у нічному клубі, проте не підійшов за дрес-кодом. Натомість охоронці клубу вирішили розв'язати питання по-своєму – кулаками.

Інцидент трапився ввечері 11 серпня в одному із нічних закладів Кременчука, про це повідомляють УНН.

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Чоловік, який працює прокурором, хотів пройти в нічний клуб. Проте охорона не пропустила його всередину, натякнувши на зовнішній вигляд та правила дрес-коду.

Після цього між прокурором та охоронцями закладу виник конфлікт.

Під час словесної перепалки охоронці завдали прокурору кілька ударів, внаслідок чого він отримав перелом носа та забої.