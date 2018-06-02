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Под посольством России в Киеве появились гробы наемников: фото, видео

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Утром 2 июня в Киеве под посольством России активисты провели социальный флешмоб "Как сожгли оккупанта", или сокращенно #мЯСО.

По словам организаторов, эта акция является не политической, а сугубо социальной. В то же время активисты утверждают, что ее цель – привлечь внимание общества к оккупантам, которые находятся на территории Донбасса и Сирии.

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Под диппредставительством агрессора собралось более 50 участников. Протестующие держали баннеры с фотографиями наемников, в частности ЧВК "Вагнер", которые принимают участие в войне на Донбассе и в Сирии, а также карикатуры относительно агрессивной политики Кремля, в том числе и с надписью "БУКваш".

Кроме того, активисты из картонных гробов выложили перед посольством фразу "Их там нет", а другие гробы с фотографиями и датами гибели российских наемников положили под забор.

Как говорят организаторы, эти гробы символизируют скорую смерть боевиков, которые принимают участие в агрессивных войнах России в Украине и Сирии.

Напомним, 2 июня в Киеве проходит акция в поддержку узника Кремля Олега Сенцова.

Теги: Новости Украины Новости Киева Новости политики Новости России Война на Донбассе Война в Сирии Украина – Россия протесты Фотоновости
Источник: 24 Канал
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