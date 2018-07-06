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00:31, 4 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Под постоянным огнем пулеметов: горячие точки на фронте

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Российско-оккупационные войска продолжают игнорировать "хлебное перемирие". За прошедшие сутки, 5 июля, по украинским позициям открывали огонь 26 раз, один украинский военный ранен.

Об этом рассказал в прямом эфире 24 канала военный корреспондент.

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В ночь с 5 на 6 июля, в отличие от предыдущей, тяжелого вооружения боевики не применяли. Однако никаких признаков перемирия, о котором договорились в Минске, не наблюдается.

На Луганском направлении уже много дней под постоянным огнем поселок Крымское, пулеметы и гранатометы здесь звучат все время. Неспокойно было на Светлодарской дуге, именно здесь ночью ранили украинского бойца. На Донецком направлении, в Пивденном, Троицком – также не прекращаются обстрелы.

В Станице Луганской, где уже около трех лет планируется разведение сил и средств на один километр, нужно было организовать "семь дней тишины". Впрочем, ни разу эти "семь дней тишины" так и не состоялись из-за постоянных обстрелов со стороны врага.

Теги: Новости Украины Вооруженные Силы Украины Операция Объединенных сил Война на Донбассе
Источник: 24 канал
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