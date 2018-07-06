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00:24, 4 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

Під постійним вогнем кулеметів: найгарячіші точки на фронті

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Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати "хлібне перемир'я". Минулої доби, 5 липня, по українських позиціях відкривали вогонь 26 разів, одного українського військового поранено.

Про це розповів у прямому ефірі 24 каналу воєнний кореспондент.

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У ніч з 5 на 6 липня, на відміну від попередньої, важкого озброєння бойовики не застосовували. Проте жодних ознак перемир'я, про яке домовились у Мінську, не спостерігається.

На Луганському напрямку уже багато днів під постійним вогнем селище Кримське, кулемети та гранатомети тут звучать увесь час. Неспокійно було на Світлодарській дузі, саме тут цієї ночі було поранено українського бійця. На Донецькому напрямку, у Південному, Троїцькому – так само не припиняються обстріли.

У Станиці Луганській, де вже близько трьох років планується розведення сил та засобів на один кілометр, потрібно було організувати "сім днів тиші". Втім, жодного разу ці "сім днів тиші" так і не відбулись через постійні обстріли з боку ворога.

Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Збройні Сили України
Джерело: 24 канал
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