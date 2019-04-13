Под российским посольством в Киеве прогремел взрыв: детали

Под посольством РФ в Киеве прогремел взрыв. По предварительной информации взорвалась газовая труба, проходящая под забором. Впоследствии полиция опровергла эту информацию.

Как отмечает НПУ, причиной стал разрыв высоковольтного кабеля, принадлежащего Юго-Западной железной дороги.

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Полицейские получили такую информацию от представителей "Киевэнерго" после того, как начали проверку.

В результате инцидента никто не пострадал, только повреждена мостовая. Взрывных устройств на месте не обнаружили. Туда выехали аварийные службы, там уже дежурит экипаж патрульной полиции.



Причиной взрыва стал разрыв кабеля



Никто в результате взрыва не пострадал

Видео с места происшествия: