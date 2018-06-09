Под Санкт-Петербургом загорелся торговый центр: видео

В субботу, 9 июня, под Санкт-Петербургом вспыхнул пожар в торговом центре "Меньшиков Холл". При проведении кровельных работ в двухэтажном здании загорелся битум и изоляционный материал.

Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на региональное отделение МЧС.

Из-за угрозы распространения пламени и плохого водоснабжения пожару присвоили первый ранг, а затем – второй и третий номер сложности по пятибалльной шкале.

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"Площадь пожара – 400 квадратных метров. Для подачи стволов на тушение спасателям приходится прокладывать многометровые рукавные линии от пожарных гидрантов", – отметили в ведомстве.

Спасатели отметили, что посетителей в помещении торгового центра не было, информация о пострадавших не поступала.

К ликвидации пожара привлечены 10 единиц техники и 50 членов личного состава.

Добавим, что торгово-развлекательный комплекс "Меншиков Холл" расположен на улице Кронштадтская, дом 1 в городе Ломоносов. Общая площадь комплекса – более 4 тысяч квадратных метров. В здании расположены магазины, кафе и компании из сферы услуг.