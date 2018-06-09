19:17
9 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
20°C
28°C 13°C
  • воскресенье
    27°C 15°C
  • понедельник
    28°C 18°C
  • вторник
    24°C 19°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СПИСОК 47
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Пинина линия. Пять минут удовольствия для Путина
Вєсті Кремля
22:21, 8 июня
Вести.UA. Зеркальный ответ Мураеву. "Отставка" Гройсмана
Вєсті.UA
21:44, 8 июня
Кого из медицинских ректоров уже уволили, а кто на очереди
ЦРУ
09:01, 8 июня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. Преимущества и недостатки летней лагерной жизни
Згадати все
22:30, 8 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СПИСОК 47

Под Санкт-Петербургом загорелся торговый центр: видео

41 Читати новину українською
Пожар в ТРЦ "Меньшиков Холл" под Петербургом
Пожар в ТРЦ "Меньшиков Холл" под Петербургом / Скриншот из видео

В субботу, 9 июня, под Санкт-Петербургом вспыхнул пожар в торговом центре "Меньшиков Холл". При проведении кровельных работ в двухэтажном здании загорелся битум и изоляционный материал.

Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на региональное отделение МЧС.

Из-за угрозы распространения пламени и плохого водоснабжения пожару присвоили первый ранг, а затем – второй и третий номер сложности по пятибалльной шкале.

Читайте также: Смертельный пожар в Кемерово: ТЦ "Зимняя вишня" сносят

"Площадь пожара – 400 квадратных метров. Для подачи стволов на тушение спасателям приходится прокладывать многометровые рукавные линии от пожарных гидрантов", – отметили в ведомстве.

Спасатели отметили, что посетителей в помещении торгового центра не было, информация о пострадавших не поступала.

К ликвидации пожара привлечены 10 единиц техники и 50 членов личного состава.

Добавим, что торгово-развлекательный комплекс "Меншиков Холл" расположен на улице Кронштадтская, дом 1 в городе Ломоносов. Общая площадь комплекса – более 4 тысяч квадратных метров. В здании расположены магазины, кафе и компании из сферы услуг.

 

Теги: Новости России Чрезвычайное происшествие Пожар
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Почему голодовка Сенцова сейчас – это ошибка
сегодня, 19:00 Почему голодовка Сенцова сейчас – это ошибка
Альфред Кох 97
Переваги та недоліки відкриття ринку землі: якими міфами лякають українців
сегодня, 18:00 Переваги та недоліки відкриття ринку землі: якими міфами лякають українців
Роман Семенуха 58
На які нікчемні злочини СБУ витрачала свій час та гроші платників податків
сегодня, 17:00 На які нікчемні злочини СБУ витрачала свій час та гроші платників податків
Сергій Лещенко 200
В Луганске люди умирают после беспощадных рейдов за пенсией
сегодня, 16:00 В Луганске люди умирают после беспощадных рейдов за пенсией
Ольга Черненко 1547
Как сменить работу тому, кто засиделся
сегодня, 12:08 Как сменить работу тому, кто засиделся
Все про роботу 734
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук