Під Санкт-Петербургом загорівся торговий центр: відео

У суботу, 9 червня, під Санкт-Петербургом спалахнула пожежа у торговому центрі "Меньшиков Хол". При проведенні покрівельних робіт у двоповерховій будівлі загорівся бітум та ізоляційний матеріал.

Про це повідомляє "РИА Новости" із посиланням на регіональне відділення МНС.

Через загрозу поширення полум'я і погане водопостачання пожежі присвоїли перший ранг, а згодом – другий та третій номер складності за п'ятибальною шкалою.

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"Площа пожежі – 400 квадратних метрів. Для подачі стовбурів на гасіння рятувальникам доводиться прокладати багатометрові рукавні лінії від пожежних гідрантів", – зазначили у відомстві.

Рятувальники наголосили, що відвідувачів у приміщенні торгового центру не було, інформації ро потерпілих не надходило.

До ліквідації пожежі залучені 10 одиниць техніки та 50 членів особового складу.

Додамо, що торгово-розважальний комплекс "Меншиков Хол" розташований на вулиці Кронштадтська, будинок 1 у місті Ломоносов. Загальна площа комплексу – понад 4 тисячі квадратних метрів. У будівлі розташовані магазини, кафе і компанії зі сфери послуг.