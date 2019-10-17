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      Под синагогой нашли окровавленное чучело Коломойского: фото

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      Под синагогой нашли окровавленное чучело Коломойского
      Под синагогой нашли окровавленное чучело Коломойского / facebook.com/igor.mosijcuk

      Бывший нардеп Игорь Мосийчук написал в фейсбуке, что 14 октября около 15:00 на лестницу синагоги имени Бродского в центре Киева "неизвестные в камуфляже бросили чучело с фотографией Коломойского, залитое красной краской". Посольство Израиля в Украине ожидает задержания виновных.

      Израильское посольство в твиттере написало, что Украине придется прикладывать больше усилий для борьбы с антисемитизмом.

      К слову: Сколько депутатов "Слуги народа" контролирует Коломойский: версия Арахамии

      "Если нет, то насилие распространится от чучела к живым людям", – отметили в посольстве.

      Что такое антисемитизм?Антисемитизм – это одна из форм национальной и религиозной нетерпимости и дискриминации, выражается в неприязненном или враждебном отношении к евреям как представителей олицетворенной этнической и религиозной группы.

      Игорь Мосийчук в телеграмм-канале написал, что это "идиотскую выходку могли совершить или полезные идиоты, или агенты спецслужб РФ, ведь разжигание межнациональной розни в воюющей стране на руку только стране-агрессору".

      Директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский отметил в фейсбуке, что залитое краской чучело с фотографией президента Объединенной еврейской общины Украины Игоря Коломойского оставили возле синагоги в то, время, когда в Киеве проходил "марш УПА".

      Заметим, что 14 октября возобновились акции протеста по решению власти воплощать минские договоренности по формуле Штайнмайера. Все об акции "Нет капитуляции" – читайте здесь.

      Кстати, ПриватБанк одержал победу в Апелляционном суде Англии и Уэльса по делу против бывших владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Что будет дальше в этом деле и что это означает для украинцев – разбирались журналисты 24 канала.

      Читайте также: Коломойский может усилить влияние на государство, – журналист о решении суда по Приватбанку

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Протесты Игорь Мосийчук евреи Игорь Коломойский
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