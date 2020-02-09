Под завалом трагически погиб ветеран войны на Донбассе Андрей Пришляк

В Угринове, что в Тисменицком районе Ивано-Франковской области, на смерть засыпало землей ветерана войны на Донбассе Андрея Пришляка. Мужчине было 35 лет. Трагедия произошла 8 февраля.

Как пишут местные СМИ, Андрей Пришляк работал на фирму "ДиамантБудСервис" и проводил работы по обустройству ливневой канализации. Работал он в траншее глубиной примерно в 4 метра, и там произошел завал.

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Спасатели на месте гибели Андрея Пришляка

Откопать мужчину спасателям удалось лишь с помощью специального инструмента и экскаватора. Когда его вытащили на поверхность, медики констатировали смерть.



Андрей Пришляк

В ивано-франковском "Областном союзе участников АТО" подтвердили факт трагедии. Когда похоронят воина, пока информации нет.



Андрей Пришляк вместе с женой

Известно, что Андрей Пришляк был уроженцем Ивано-Франковска. У него осталась жена и маленький ребенок.

Еще одна трагедия произошла в самом начале 2020 года на Тернопольщине. Здесь трагически погиб боец 8-го батальона Украинской добровольческой армии "Аратта" Николай Муравский, который имел позывной "Лук". Предварительная версия смерти – самоубийство. Николаю было 25 лет.