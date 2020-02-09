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      Под завалом трагически погиб ветеран войны на Донбассе Андрей Пришляк

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      На Ивано-Франковщине во время работ в траншее засыпало насмерть ветерана АТО Андрея Пришляка: ему было 35 лет / Пресс-служба ГСЧС

      В Угринове, что в Тисменицком районе Ивано-Франковской области, на смерть засыпало землей ветерана войны на Донбассе Андрея Пришляка. Мужчине было 35 лет. Трагедия произошла 8 февраля.

      Как пишут местные СМИ, Андрей Пришляк работал на фирму "ДиамантБудСервис" и проводил работы по обустройству ливневой канализации. Работал он в траншее глубиной примерно в 4 метра, и там произошел завал.

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      Андрій Пришляк, Івано-Франківськ, загибель, надзвичайна ситуація, ДСНС
      Спасатели на месте гибели Андрея Пришляка

      Откопать мужчину спасателям удалось лишь с помощью специального инструмента и экскаватора. Когда его вытащили на поверхность, медики констатировали смерть.

      Андрій Пришляк, Івано-Франківськ, загибель, надзвичайна ситуація, ДСНС
      Андрей Пришляк 

      В ивано-франковском "Областном союзе участников АТО" подтвердили факт трагедии. Когда похоронят воина, пока информации нет.

      Андрій Пришляк, Івано-Франківськ, загибель, надзвичайна ситуація, ДСНС
      Андрей Пришляк вместе с женой 

      Известно, что Андрей Пришляк был уроженцем Ивано-Франковска. У него осталась жена и маленький ребенок.

      Еще одна трагедия произошла в самом начале 2020 года на Тернопольщине. Здесь трагически погиб боец 8-го батальона Украинской добровольческой армии "Аратта" Николай Муравский, который имел позывной "Лук". Предварительная версия смерти – самоубийство. Николаю было 25 лет.

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Жертвы Чрезвычайное происшествие ГСЧС Новости Ивано-Франковска Война на Донбассе
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