Под завалом трагически погиб ветеран войны на Донбассе Андрей Пришляк
В Угринове, что в Тисменицком районе Ивано-Франковской области, на смерть засыпало землей ветерана войны на Донбассе Андрея Пришляка. Мужчине было 35 лет. Трагедия произошла 8 февраля.
Как пишут местные СМИ, Андрей Пришляк работал на фирму "ДиамантБудСервис" и проводил работы по обустройству ливневой канализации. Работал он в траншее глубиной примерно в 4 метра, и там произошел завал.
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Спасатели на месте гибели Андрея Пришляка
Откопать мужчину спасателям удалось лишь с помощью специального инструмента и экскаватора. Когда его вытащили на поверхность, медики констатировали смерть.
Андрей Пришляк
В ивано-франковском "Областном союзе участников АТО" подтвердили факт трагедии. Когда похоронят воина, пока информации нет.
Андрей Пришляк вместе с женой
Известно, что Андрей Пришляк был уроженцем Ивано-Франковска. У него осталась жена и маленький ребенок.
Еще одна трагедия произошла в самом начале 2020 года на Тернопольщине. Здесь трагически погиб боец 8-го батальона Украинской добровольческой армии "Аратта" Николай Муравский, который имел позывной "Лук". Предварительная версия смерти – самоубийство. Николаю было 25 лет.
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