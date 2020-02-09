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      Під завалом трагічно загинув ветеран війни на Донбасі Андрій Пришляк

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      На Івано-Франківщині під час робіт у траншеї засипало на смерть ветерана АТО Андрія Пришляка: йому було 35 років / Пресслужба ДСНС

      В Угринові, що у Тисменицькому районі Івано-Франківської області, на смерть засипало землею ветерана війни на Донбасі Андрія Пришляка. Чоловікові було 35 років. Трагедія сталася 8 лютого.

      Як пишуть місцеві ЗМІ, Андрій Пришляк працював на фірму "ДіамантБудСервіс" і проводив роботи з облаштування дощової каналізації. Працював він у траншеї глибиною приблизно в 4 метри, і там стався завал.

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      Андрій Пришляк, Івано-Франківськ, загибель, надзвичайна ситуація, ДСНС

      Рятувальники на місці загибелі Андрія Пришляка 

      Відкопати чоловіка рятувальникам вдалося лише з допомогою спеціального інструмента та екскаватора. Коли його витягли на поверхню, медики констатували смерть.

      Андрій Пришляк, Івано-Франківськ, загибель, надзвичайна ситуація, ДСНС
      Андрій Пришляк 

      У івано-франківській "Обласній спілці учасників АТО" підтвердили факт трагедії. Коли поховають воїна, наразі інформації немає.

      Андрій Пришляк, Івано-Франківськ, загибель, надзвичайна ситуація, ДСНС
      Андрій Пришляк разом із дружиною 

      Відомо, що Андрій Пришляк був уродженцем Івано-Франківська. У нього залишилася дружина та маленька дитина.

      Ще одна трагедія сталася на самісінькому початку 2020 року на Тернопільщині. Тут трагічно загинув боєць 8-го батальйону Української добровольчої армії "Аратта" Микола Муравський, що мав позивний "Цибуля". Попередня версія смерті – самогубство. Миколі було 25 років.

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини Івано-Франківська ДСНС Надзвичайні ситуації Жертви
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