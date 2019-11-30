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      ДЕЛО САДОВОГО ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

      Подали заявление в ГПУ, – в "Голосе" отреагировали на угрозы экс-советника Скалецкой

      Актуальное интервью 18 Читати новину українською

      О законопроекте 2089 по снижению цен на лекарства в Украине и скандале с экс-советником главы Минздрава Зоряны Скалецкой Александром Чумаком – в эфире 24 канала рассказала депутат от "Голоса" и член Комитета по вопросам здравоохранения Ольга Стефанишина.

      Что предусматривает законопроект

      – Проект закона 2089, который провалил Комитет здоровья и нации, приведет к тому, что очень много монопольных фармацевтических компаний, которые зарабатывают на лекарствах сегодня в Украине, потеряют свои прибыли. Конечно, это не всем нравится.

      К слову : "Я щас им бошки отобью": скандал на заседании комитета Рады из-за цен на лекарства

      – Этот проект имеет целью разрушить так называемые монополии. Во-первых, на вечнозеленые патенты. Это означает, когда компания заходит на рынок Украины, она имеет патент на 20 лет и никто не может с ней конкурировать. После этого фармацевтические компании, например, говорят, что изменили формулу таблетки, а потому получают патент еще на 20 лет. Поэтому десятки лет в Украине могут быть высокие цены, которые можно было бы снизить.

      – Во-вторых, это возможность завозить лекарства по цене, по которой они продаются, например, в Польше и в разных странах ЕС. Но там они дешевле. Почему? Потому что в Украине кто-то с этого получает сверхприбыли. Господин Чумак работал в фармацевтической компании в Украине. Он сейчас не советник главы Минздрава Зоряны Скалецкой, его уволили, но на нашем комитете он сидит рядом с заместителем министра здравоохранения. То есть он де-юре был уволен, а де-факто – он до сих пор советует не только министерству здравоохранения, но и другим игрокам рынка, как надо поступать с депутатами, которые разбивают монополии.

      чумак
      Александр Чумак

      Почему Чумак резко отреагировал на законопроект

      – Он очень долго работал в фармацевтической компании. Конечно, он уволился, наверное, накануне, когда его назначили советником. Человек почувствовал, что может влиять на процессы и отстаивать конкретные интересы фармпроизводителей. А этот проект закона никому не выгоден, ни одной фармкомпании.

      Что известно о скандале с Чумаком? Во время заседания комитета ВРУ по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования 27 ноября бывший советник главы Минздрава Зоряны Скалецкой Александр Чумак в грубой форме якобы дал команду "валить" законопроект о снижении цен на лекарства в Украине. По словам депутата "Голоса", когда Стефанишина представила законопроект 2089 о снижении цен на лекарства в Украине, Чумак сказал: "Давайтє начинайте, ибо я сейчас им бошки отобью".

      Чумак пытается сохранить статус-кво. Вся ситуация с ценами на лекарства, которая есть сегодня, она выгодно фармпроизводителям. Они не хотят изменений и терять свои доходы и таким образом они приходят, лоббируют свои интересы и давят на членов комитета. Я считаю, что это было давление и комитет принял не объективное решение.

      Мы подали заявление в ГПУ о совершении уголовного преступления и мы уверены, что это заявление должно быть тщательно рассмотрено. Мы видим заявления активистов, например, Маруси Зверобой, у которой были обыски спецподразделений у нее дома из-за определенных высказываний в отношении президента. Я считаю, господин Чумак очень четко выразил свою угрозу и этот конкретный случай должен быть не менее придирчиво рассмотрен сегодня правоохранительными органами. Если этот случай не будет очень быстро рассмотрен, то это будет выборочная работа правоохранительных органов сегодня в Украине.

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Партия Голос Министерство здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая
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