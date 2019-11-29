Подали заяву в ГПУ, – у "Голосі" відреагували на погрози ексрадника Скалецької

Про законопроєкт 2089 щодо зниження цін на ліки в Україні та скандал з ексрадником очільниці МОЗ Зоряни Скалецької Олександром Чумаком – в ефірі 24 каналу розповіла депутатка від "Голосу" та членкиня Комітету з питань здоров'я Ольга Стефанишина.

Що передбачає законопроєкт

– Проєкт закону 2089, який провалив Комітет здоров’я і нації, призведе до того, що дуже багато монопольних фармацевтичних компаній, які заробляють на ліках сьогодні в Україні, втратять свої прибутки. Звичайно, це не всім подобається.

До слова: "Я щас їм бошкі атабью": скандал на засіданні Комітету Ради через ціни на ліки

– Цей проєкт має на меті зруйнувати так звані монополії. По-перше, на вічнозелені патенти. Це означає, коли компанія заходить на ринок України, вона має патент на 20 років і ніхто не може з нею конкурувати. Після цього фармацевтичні компанії і, наприклад, кажуть, що змінили форум пігулки, а тому отримують патент ще на 20 років. Тому десятки років в Україні можуть бути високі ціни, які можна було б знизити.

– По-друге, це можливість завозити ліки за ціною, за якою вони продаються, наприклад, в Польщі та різних країнах ЄС. Але там вони дешевші. Чому? Тому що в Україні хтось з цього отримує надприбутки. Пан Чумак працював в фармацевтичній компанії в Україні. Він наразі не радник очільниці МОЗ Зоряни Скалецької, його звільнили, але на нашому комітеті він сидить поруч зі заступником міністра охорони здоров’я. Тобто він де-юре був звільнений, а де-факто – він досі радить не лише міністерству охорони здоров’я, але й іншим гравцям ринку, як треба чинити з депутатами, які розбивають монополії.



Олександр Чумак

Чому Чумак різко відреагував на законопроєкт

– Він дуже довго працював в фармацевтичній компанії. Звичайно, він звільнився, напевно, напередодні, як його призначили радником. Він планував, до речі, взагалі бути заступником міністра охорони здоров’я. Людина відчула, що може впливати на процеси і відстоювати конкретні інтереси фармвиробників. А цей проєкт закону нікому не вигідний, жодній фармкомпанії.

Що відомо про скандал з Чумаком? Під час засідання комітету ВРУ з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування 27 листопада колишній радник очільниці МОЗ Зоряни Скалецької Олександр Чумак у грубій формі начебто дав команду "валити" законопроєкт про зниження цін на ліки в Україні. За словами депутатки "Голосу", коли Стефанишина представила законопроєкт 2089 про зниження цін на ліки в Україні, Чумак сказав: "Давайтє начінайтє, бо я щас їм бошкі атабью".

Чумак намагається зберегти статус-кво. Вся ситуація з цінами на ліки, яка є сьогодні, вона вигідна фармвиробникам. Вони не хочуть змін та втрачати свої прибутки і у такий спосіб вони приходять, лобіюють свої інтереси та тиснуть на членів комітету. Я вважаю, що це був тиск і комітет прийняв не об’єктивне рішення.

Ми подали заяву в ГПУ про вчинення кримінального злочину і ми впевнені, що ця заява має бути прискіпливо розглянута. Ми бачимо заяви активістів, наприклад, Марусі Звіробій, яка мала обшуки спецпідрозділів у себе вдома через певні висловлювання щодо президента. То я вважаю, пан Чумак дуже чітко висловив свою погрозу і цей конкретний випадок має бути не менш прискіпливо розглянутий сьогодні правоохоронними органами. Якщо цей випадок не буде дуже швидко розглянуто, то це буде вибіркова робота правоохоронних органів сьогодні в Україні.