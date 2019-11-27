"Я щас їм бошкі атабью": скандал на засіданні Комітету Ради через ціни на ліки

Під час засідання Комітету ВРУ з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування 27 листопада трапилася позаштатна ситуація: колишній радник очільниці МОЗ Зоряни Скалецької Олександр Чумак у грубій формі начебто дав команду "валити" законопроєкт про зниження цін на ліки в Україні.

Про це розповіла у фейсбуці депутатка від "Голосу" та членкиня Комітету Ради з питань здоров'я Ольга Стефанишина. Вона ж опублікувала відеодоказ на підтвердження своїх слів.

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"Давайтє начінайтє, бо я щас їм бошкі атабью", – так говорить Олександр Чумак (колишній радник міністерки охорони здоров'я Зоряни Скалецької) на відео. Трапилося це, за словами депутатки "Голосу", під час засідання Комітету, коли Стефанишина представила законопроєкт 2089 про зниження цін на ліки в Україні.

Депутатка пише, що не розуміє, що робить Чумак ("представник фармацевтичних компаній") на засіданні комітету, і чому він "вказує, що треба робити з авторами законопроєкту".

Стефанишина переконана, що в такий спосіб Чумак "давав команду дистриб'юторам і фармвиробникам "валити" наш законопроєкт".

Я точно розумію, на який мозоль наступили ми з Сашею (Олександра Устінова, співавторка проєкту закону – 24 канал) тим, хто хоче лишити ціни на ліки надвисокими в Україні,

– наголосила Стефанишина.

Депутатка припустила, що члени Комітету "бояться, що їм повідривають бошки за реальні зміни на благо пацієнтів", і додала, що особисто вона – не боїться.



"Зміни в такій чутливій сфері, як охорона здоров'я – це завжди важко. Але це потрібно мільйонам українців, які сьогодні втридорога переплачують за ліки в наших аптеках", – підсумувала Стефанишина.

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Що не так з цінами на ліки в Україні

Загальноприйнята світова практика формування ціни на ліки – це так зване референтне (порівняльне) ціноутворення. Його суть така: всі лікарські засоби, які ввозять до країни, порівнюють з аналогами сусідніх країн. В Україні мали б порівнювати ціни імпортних ліків з цінами таких же ліків у, наприклад, Молдові, Болгарії та Польщі.

► У таких спосіб уникають штучного завищення цін на медикаменти з боку постачальників (зараз в Україні такого запобіжника немає).

Наразі в Україні референтне ціноутворення є, але лише щодо препаратів в рамках національного переліку ліків програми реімбурсації (відшкодування вартості ліків з бюджету за програмою "Доступні ліки"). Фахівці вважають, що механізм слід розширити та застосувати до всіх імпортованих ліків.



► Колишня виконувачка обов'язків керівниці МОЗ Уляна Супрун також пояснювала, чому в українських аптеках – захмарні ціни на ліки.

Головною причиною Супрун назвала недосконале патентне законодавство. Тобто, ліки дорогі не тому, що дороге їхнє виробництво, а тому, що дорогий дозвіл на їх виробництво (патент). Супрун пояснила, що вартість препаратів не лише штучно утримують постачальники та великі мережі аптек – також у цьому винні недобросовісні виробники ліків.

► Мовиться про те, що після закінчення терміну дії патенту деякі виробники злегка (формально) змінюють рецептуру препаратів і подають їх як нові.

У світі ж система працює інакше: коли дія патенту спливає, цей лікарський засіб (на основі головної діючої речовини) отримують право виготовляти інші виробники. Такі ліки називаються "генеріки" або "дженеріки", і вони в рази дешевші за оригінал при ідентичній ефективності.