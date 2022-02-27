"Подарки" оккупанта: в Николаеве продолжают ликвидировать последствия вражеских обстрелов
Источник:ГСЧС
Подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям продолжают ликвидировать результаты обстрелов населенных пунктов российским агрессором.
Информация о российском вторжении
В частности, в Николаеве продолжается ликвидация последствий вражеских обстрелов.
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Так, с места боевого столкновения по проспекту Центральный, 259 города Николаева возле торгового центра "Деликатес" изъяли:
- 23 единицы артиллерийских снарядов калибром 122 миллиметра;
- 2 противотанковые гранаты – их уничтожили в специально отведенном месте.
Изъятые снаряды / Фото ГСЧС
В Николаеве продолжается ликвидация последствий вражеских обстрелов / Фото ГСЧС
Также спасатели Николаевщины обратились ко всем жителям.
По возможности оставайтесь в укрытиях в случае выхода на улицу будьте бдительными, смотрите вокруг себя чтобы вражеские подарки не вызвали взрыв и травмирование,
– отметили в ГСЧС.
Что делать, если обнаружили подозрительный предмет
- Если увидели подозрительный или взрывоопасный предмет, срочно звоните на спецлинии 101 или 102, указывая координаты и места обнаружения – это очень поможет нашим пиротехникам.
- Категорически запрещается самостоятельно их перемещать.
- Не трогайте и не подходите к ним – не подвергайте себя опасности.
"Этой ночью может произойти что угодно: ракетный удар или что-то другое. Поэтому, прошу вас не успокаиваться и знать, что в городе все еще опасно, но украинская армия нас охраняет!", – сказал 27 февраля мэр Николаева Александр Сенкевич.
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