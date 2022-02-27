"Подарки" оккупанта: в Николаеве продолжают ликвидировать последствия вражеских обстрелов

Подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям продолжают ликвидировать результаты обстрелов населенных пунктов российским агрессором.

Информация о российском вторжении

В частности, в Николаеве продолжается ликвидация последствий вражеских обстрелов.

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Так, с места боевого столкновения по проспекту Центральный, 259 города Николаева возле торгового центра "Деликатес" изъяли:

23 единицы артиллерийских снарядов калибром 122 миллиметра;

2 противотанковые гранаты – их уничтожили в специально отведенном месте.



Изъятые снаряды / Фото ГСЧС



В Николаеве продолжается ликвидация последствий вражеских обстрелов / Фото ГСЧС

Также спасатели Николаевщины обратились ко всем жителям.

По возможности оставайтесь в укрытиях в случае выхода на улицу будьте бдительными, смотрите вокруг себя чтобы вражеские подарки не вызвали взрыв и травмирование,

– отметили в ГСЧС.

Что делать, если обнаружили подозрительный предмет

Если увидели подозрительный или взрывоопасный предмет, срочно звоните на спецлинии 101 или 102 , указывая координаты и места обнаружения – это очень поможет нашим пиротехникам.

, указывая координаты и места обнаружения – это очень поможет нашим пиротехникам. Категорически запрещается самостоятельно их перемещать.

Не трогайте и не подходите к ним – не подвергайте себя опасности.

"Этой ночью может произойти что угодно: ракетный удар или что-то другое. Поэтому, прошу вас не успокаиваться и знать, что в городе все еще опасно, но украинская армия нас охраняет!", – сказал 27 февраля мэр Николаева Александр Сенкевич.



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