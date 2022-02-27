Інформація щодо російського вторгнення
Зокрема, у Миколаєві триває ліквідація наслідків ворожих обстрілів.
Увага Дніпряни масово гуртуються та готуються "зустрічати" ворога
Так, з місця бойового зіткнення по проспекту Центральному, 259 міста Миколаєва біля торговельного центру 'Делікатес" вилучили:
- 23 одиниці артилерійських снарядів калібром 122 міліметри;
- 2 протитанкові гранати – їх знищили у спеціально відведеному місці.
Вилучені снаряди / Фото ДСНС
В Миколаєві триває ліквідація наслідків ворожих обстрілів / Фото ДСНС
Т️ож рятувальники Миколаївщини звернулися до усіх жителів.
По можливості залишайтеся в укриттях в разі виходу на вулицю будьте пильними, дивіться навколо себе аби ворожі подарунки не спричинили вибух та травмування, – зазначили в ДСНС.
Що робити, якщо виявили підозрілий предмет
- Якщо побачили підозрілий або вибухонебезпечний предмет, терміново телефонуйте на спецлінії 101 або 102, вказуючи координати та місця виявлення – це дуже допоможе нашим піротехнікам.
- Категорично забороняється самостійно їх переміщувати.
- Не чіпайте та не підходьте до них – не наражайте себе на небезпеку.
"Цієї ночі може статися будь-що: ракетний удар або щось інше. Тому, прошу вас не заспокоюватись і знати, що в місті все ще небезпечно, але українська армія нас оберігає!", – сказав 27 лютого мер Миколаєва Олександр Сенкевич.
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