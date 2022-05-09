Об этом сообщил 24 каналу экс-депутат госдумы России Геннадий Гудков. Он отметил, что такой шаг Соединенных Штатов может кардинально все изменить.

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Подарок для Путина

Какой классный подарок подготовил Джо Байден для Владимира Путина на "день победобесия". Вот тебе ленд-лиз,

– подчеркнул Гудков.

По его словам, стоит только вспомнить не столь уж давнюю историю. То есть, чем именно закончился прошлый ленд-лиз США во время Второй мировой войны.

"Думаю, что это очень хорошо. Такое яичко к Пасхе получилось", – добавил экс-депутат госдумы.

Контроль воздушного пространства

Он отметил, что сейчас все видят, как российская армия терпит поражение и ничего не может с этим поделать. Впрочем, к сожалению, украинская тоже не может сделать серьезных шагов, пока в воздухе царит российская авиация, которая превращает все объекты в мишени.

Говорю об этом, потому что надеюсь, что Запад поможет Украине закрыть небо. Сейчас ей нужны боевые машины, истребители, современные системы противовоздушной обороны, чтобы все доставленное оружие не превращалось в желаемые мишени для поражения российской авиацией,

– отметил Гудков.

Он выразил надежду, что сейчас российскую армию в конце концов "припрут к стенке" и будут уничтожать современным оружием при, как минимум, паритете в воздухе. В это время будет возможна реальная контрнаступательная операция, освобождение временно оккупированных Россией территорий и начало военного поражения государства-агрессора.

Когда россияне прозреют

Как отметил Гудков, вероятно только тогда быдловатое население России, которое сейчас испытывает какую-то гордость за то, что они уничтожают соседний народ, сдуется, а может, и прозреет.

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"Когда люди изрядно получают "по морде" у них начинается переоценка ценностей. Только хорошо получив по голове, есть вероятность, что у какой-то части населения мозги вернутся на место", – добавил Гудков.

Гудков рассказал о подарке для Путина на "день победобесия": смотрите видео



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