Об этом сообщил 24 каналу экс-депутат госдумы России Геннадий Гудков. Он отметил, что такой шаг Соединенных Штатов может кардинально все изменить.
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Подарок для Путина
Какой классный подарок подготовил Джо Байден для Владимира Путина на "день победобесия". Вот тебе ленд-лиз,
– подчеркнул Гудков.
По его словам, стоит только вспомнить не столь уж давнюю историю. То есть, чем именно закончился прошлый ленд-лиз США во время Второй мировой войны.
"Думаю, что это очень хорошо. Такое яичко к Пасхе получилось", – добавил экс-депутат госдумы.
Контроль воздушного пространства
Он отметил, что сейчас все видят, как российская армия терпит поражение и ничего не может с этим поделать. Впрочем, к сожалению, украинская тоже не может сделать серьезных шагов, пока в воздухе царит российская авиация, которая превращает все объекты в мишени.
Говорю об этом, потому что надеюсь, что Запад поможет Украине закрыть небо. Сейчас ей нужны боевые машины, истребители, современные системы противовоздушной обороны, чтобы все доставленное оружие не превращалось в желаемые мишени для поражения российской авиацией,
– отметил Гудков.
Он выразил надежду, что сейчас российскую армию в конце концов "припрут к стенке" и будут уничтожать современным оружием при, как минимум, паритете в воздухе. В это время будет возможна реальная контрнаступательная операция, освобождение временно оккупированных Россией территорий и начало военного поражения государства-агрессора.
Когда россияне прозреют
Как отметил Гудков, вероятно только тогда быдловатое население России, которое сейчас испытывает какую-то гордость за то, что они уничтожают соседний народ, сдуется, а может, и прозреет.
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"Когда люди изрядно получают "по морде" у них начинается переоценка ценностей. Только хорошо получив по голове, есть вероятность, что у какой-то части населения мозги вернутся на место", – добавил Гудков.
Гудков рассказал о подарке для Путина на "день победобесия": смотрите видео
Что значит ленд-лиз для Украины
- Благодаря закону о ленд-лизе президент США получит расширенные полномочия относительно оборонной помощи Украине. Так без лишней бюрократии Соединенные Штаты Америки смогут быстро предоставлять нашему государству оружие, на которое мы будем подавать запрос.
- Кроме оружия, закон также предусматривает поставку Украине техники, лекарств, продовольствия, нефти и других необходимых товаров. Отмечается, что все финансовые вопросы и долги Украины будут решаться уже тогда, когда "этому будет время".
- Напомним, что Палата представителей США проголосовала за ленд-лиз для Украины еще 28 апреля. Позже пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что президент США подпишет этот закон 9 мая.