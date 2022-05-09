Про це повідомив 24 каналу ексдепутат держдуми Росії Геннадій Гудков. Він зазначив, що такий крок Сполучених Штатів Америки може кардинально все змінити.
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Подарунок для Путіна
Який класний подарунок підготував Джо Байден для Володимира Путіна на "день побєдобєсія". Ось тобі ленд-ліз,
– наголосив Гудков.
За його словами, варто лише згадати не таку вже давню історію. Тобто, чим саме закінчився минулий ленд-ліз від США під час Другої світової війни.
"Думаю, що це дуже добре. Таке собі яєчко до Пасхи вийшло", – додав ексдепутат держдуми.
Контроль повітряного простору
Він зазначив, що зараз усі бачать, як російська армія зазнає поразки й нічого не може з цим зробити. Утім, на жаль, українська теж не може зробити серйозних кроків, допоки в повітрі панує російська авіація, яка перетворює всі об'єкти в мішені.
Говорю про це, оскільки сподіваюсь, що Захід допоможе Україні закрити небо. Зараз їй потрібні бойові машини, винищувачі, сучасні системи протиповітряної оборони, аби вся зброя, яку доставили, не перетворювалась у бажані мішені для ураження російською авіацією,
– зауважив Гудков.
Він висловив сподівання, що зараз російську армію врешті "припруть до стінки" і знищуватимуть сучасною зброєю при, як мінімум, паритеті в повітрі. Саме тоді буде можливою реальна контрнаступальна операція, звільнення тимчасово окупованих Росією територій і початок воєнної поразки держави-агресорки.
Коли росіяни прозріють
Як зазначив Гудков, ймовірно тільки тоді бидлувате населення Росії, яке зараз відчуває якусь гордість за те, що вони знищують сусідній народ, здується, а, можливо, і прозріє.
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"Коли люди добряче отримують "по морді" у них починається переоцінка цінностей. Тільки добре отримавши по голові, є ймовірність, що у якоїсь частини населення мізки повернуться на місце", – додав Гудков.
Гудков розповів про подарунок для Путіна на "день побєдобєсія": дивіться відео
Що означає ленд-ліз для України
- Завдяки закону про ленд-ліз президент США отримає розширені повноваження щодо оборонної допомоги Україні. Так без зайвої бюрократії Сполучені Штати Америки зможуть швидко надавати нашій державі зброю, на яку ми подаватимемо запит.
- Окрім зброї, закон також передбачає постачу Україні техніки, ліків, харчів, нафти та інших необхідних товарів. Зазначається, що усі фінансові питання та борги України вирішуватимуться вже тоді, тоді, коли це буде "на часі".
- Нагадаємо, що палата представників США проголосувала за ленд-ліз для України ще 28 квітня. Пізніше речниця Білого дому Джен Псакі заявила, що президент США підпише цей закон 9 травня.