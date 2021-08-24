Это обусловлено запретом поставок продукции двойного назначения в Россию из стран-членов Евросоюза. Первой под удар попала российская "Объединенная судостроительная корпорация (ОСК)". Такое решение приняли в экспертном контроле во вторник, 24 августа.

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На брифинге глава ОСК Алексей Рахмонов резюмировал, что иностранные компании все чаще отказываются от поставок обслуживания своей продукции на российские судостроительные предприятия.

Есть у нас, например, один пароход, по которому немецкий поставщик двигателей объявил отзывную кампанию, нас об этом уведомил, и уже 5 месяц не приезжает,

– добавил он.

Кроме того, по словам главы российской корпорации, проблема нарастает с каждым днем, ведь становится все больше задержек с поставками продукции и полных отказов в обслуживании со стороны иностранных подрядчиков.

Справка. "Объединенная судостроительная корпорация" – это холдинг полностью подконтрольный Кремлю. Он объединяет 40 конструкторских бюро, верфь, судоремонтных и машиностроительных предприятий.

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