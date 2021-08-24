Це зумовлено забороною поставок продукції подвійного призначення до Росії із країн-членів Євросоюзу. Першою під удар потрапила російська "Об'єднана суднобудівна корпорація (ОСК)". Таке рішення ухвалили в експертному контролі у вівторок, 24 серпня.
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На брифінгу глава ОСК Олексій Рахмонов резюмував, що іноземні компанії все частіше відмовляються від поставок обслуговування своєї продукції на російські суднобудівні підприємства.
Є у нас, наприклад, один пароплав, щодо якого німецький постачальник двигунів оголосив відкличну кампанію, нас про це повідомив, і вже 5 місяць не приїжджає,
– додав він.
Крім того, за словами глави російської корпорації, проблема наростає з кожним днем, адже стає дедалі більше затримок з поставками продукції та повних відмов в обслуговуванні з боку іноземних підрядників.
Санкції ЄС проти Росії: головне
- Рада Європейського Союзу продовжила санкції щодо окремих секторів економіки Росії до 31 січня 2022 року.
- Вперше їх ввели через російську агресію в Україні ще 31 липня 2014 року, а згодом посилювали декілька разів.
- У березні 2021 року Норвегія заблокувала поставки силових установок для російських кораблів.