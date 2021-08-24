Це зумовлено забороною поставок продукції подвійного призначення до Росії із країн-членів Євросоюзу. Першою під удар потрапила російська "Об'єднана суднобудівна корпорація (ОСК)". Таке рішення ухвалили в експертному контролі у вівторок, 24 серпня.

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На брифінгу глава ОСК Олексій Рахмонов резюмував, що іноземні компанії все частіше відмовляються від поставок обслуговування своєї продукції на російські суднобудівні підприємства.

Є у нас, наприклад, один пароплав, щодо якого німецький постачальник двигунів оголосив відкличну кампанію, нас про це повідомив, і вже 5 місяць не приїжджає,

– додав він.

Крім того, за словами глави російської корпорації, проблема наростає з кожним днем, адже стає дедалі більше затримок з поставками продукції та повних відмов в обслуговуванні з боку іноземних підрядників.

Довідка. "Об'єднана суднобудівна корпорація" – це холдинг повністю підконтрольний Кремлю. Він об'єднує 40 конструкторських бюро, корабельню, судноремонтних і машинобудівних підприємств.

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