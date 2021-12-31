Подарок на Рождество: в Великобритании банк по ошибке отправил клиентам 130 миллионов фунтов
Источник:BBC
Испанский банк Santander случайно отправил 130 миллионов фунтов на счета своих клиентов в Великобритании. Такой "подарок" на Рождество поступил 75 тысячам человек.
Банк удвоил зарплату британцев
Ошибка произошла, когда платежи с 2000 счетов корпоративных клиентов были совершены дважды. Да, тысячи человек получили двойную зарплату.
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Первый платеж поступил со счетов работодателя, а второй – профинансировал банк.
Менеджер сделок с заработной платой признался, что сначала подумал, что ошибка произошла по его вине и теперь Рождество разрушено.
Нам жаль, что из-за технической проблемы некоторые платежи от наших корпоративных клиентов неправильно продублировались на счетах получателей,
– говорится в сообщении банка.
Там заверили, что клиенты не пострадают из-за такой ошибки.
Финучреждение пытается вернуть себе деньги
Теперь сотрудники Santander пытаются вернуть деньги. Процесс усложняется из-за того, что значительная часть была размещена на счетах в сопернических банках.
"Мы будем настойчиво работать со многими банками по всей Великобритании, чтобы исправить повторяющиеся транзакции в ближайшие дни", – подчеркнули в финучреждении.
Пока не понятно, как отреагируют банки, если их клиенты уже использовали деньги. В то же время Santander планирует даже связываться с людьми напрямую, чтобы вернуть деньги.Обратите внимание! Австралийский банк Westpac взимал комиссии по счетам умерших клиентов за предоставление консультационных услуг. Теперь компания заплатит 81 миллион долларов штрафа.
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