Подарок на Рождество: в Великобритании банк по ошибке отправил клиентам 130 миллионов фунтов

Испанский банк Santander случайно отправил 130 миллионов фунтов на счета своих клиентов в Великобритании. Такой "подарок" на Рождество поступил 75 тысячам человек.

Банк удвоил зарплату британцев

Ошибка произошла, когда платежи с 2000 счетов корпоративных клиентов были совершены дважды. Да, тысячи человек получили двойную зарплату.

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Первый платеж поступил со счетов работодателя, а второй – профинансировал банк.

Менеджер сделок с заработной платой признался, что сначала подумал, что ошибка произошла по его вине и теперь Рождество разрушено.

Нам жаль, что из-за технической проблемы некоторые платежи от наших корпоративных клиентов неправильно продублировались на счетах получателей,

– говорится в сообщении банка.

Там заверили, что клиенты не пострадают из-за такой ошибки.

Финучреждение пытается вернуть себе деньги

Теперь сотрудники Santander пытаются вернуть деньги. Процесс усложняется из-за того, что значительная часть была размещена на счетах в сопернических банках.

"Мы будем настойчиво работать со многими банками по всей Великобритании, чтобы исправить повторяющиеся транзакции в ближайшие дни", – подчеркнули в финучреждении.

Пока не понятно, как отреагируют банки, если их клиенты уже использовали деньги. В то же время Santander планирует даже связываться с людьми напрямую, чтобы вернуть деньги.

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