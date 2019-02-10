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      Подарок бывшей любви на День Валентина: в Австралии зоопарк устроил необычный конкурс

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      Подарок экс-любви на День Валентина: в Австралии зоопарк устроил необычный конкурс
      Подарок экс-любви на День Валентина: в Австралии зоопарк устроил необычный конкурс / Фото с Instagram-страницы зоопарка

      Австралийский зоопарк объявил конкурс ко Дню Валентина. Приз очень необычный – счастливчик сможет назвать ядовитую коричневую змею именем бывшего партнёра.

      У себя на Instagram странице зоопарк написал условия конкурса, которые довольно простые.

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      Wild Life Sydney просит объяснить, почему "именно ваш бывший партнер заслуживает этого". Кроме того, в зоопарке также предлагают пожертвовать средства в фонд охраны природы зоопарка. Именно из этого фона финансируют исследования и образовательные программы, которые призваны помочь австралийской дикой природе.

      Гендиректор зоопарка Марк Коннолли сказал, что "это может стать прекрасным подарком ко Дню Святого Валентина".

      Для того, "кому не повезло в любви",
      – добавил Конолли.

      Более того, победитель целый год сможет бесплатно посещать зоопарк. Поэтому счастливчика или счастливицу объявят на День Валентина.


       

      blog_ava
      Гороскоп на 9 февраля для всех знаков зодиака
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      Теги: Австралия Мир животных Курьезные новости День Валентина
      Источник: 24 канал
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