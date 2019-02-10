Подарок бывшей любви на День Валентина: в Австралии зоопарк устроил необычный конкурс

Австралийский зоопарк объявил конкурс ко Дню Валентина. Приз очень необычный – счастливчик сможет назвать ядовитую коричневую змею именем бывшего партнёра.

У себя на Instagram странице зоопарк написал условия конкурса, которые довольно простые.

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Wild Life Sydney просит объяснить, почему "именно ваш бывший партнер заслуживает этого". Кроме того, в зоопарке также предлагают пожертвовать средства в фонд охраны природы зоопарка. Именно из этого фона финансируют исследования и образовательные программы, которые призваны помочь австралийской дикой природе.

Гендиректор зоопарка Марк Коннолли сказал, что "это может стать прекрасным подарком ко Дню Святого Валентина".

Для того, "кому не повезло в любви",

– добавил Конолли.

Более того, победитель целый год сможет бесплатно посещать зоопарк. Поэтому счастливчика или счастливицу объявят на День Валентина.



