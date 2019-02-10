Подарунок екс-коханню на День Валентина: в Австралії зоопарк влаштував незвичний конкурс

Австралійський зоопарк оголосив конкурс до Дня Валентина. Приз дуже незвичний – щасливчик зможе назвати отруйну коричневу змію ім'ям колишньої любові.

У себе на Instagram-сторінці зоопарк написав умови конкурсу, які є досить простими.

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Wild Life Sydney просить пояснити, чому "саме ваш колишній партнер заслуговує цього". Крім того, у зоопарку також пропонують пожертвувати кошти у фонд охорони природи зоопарку. Саме з цього фону фінансують дослідження та освітні програми, які покликані допомогти австралійській дикій природі.

Гендиректор зоопарку Марк Конноллі сказав, що "це може стати прекрасним подарунком до Дня Святого Валентина".

Для того, "кому не пощастило в коханні",

– додав Коноллі.

Більше того, переможець цілий рік зможе безкоштовно відвідувати зоопарк. Тож щасливця або щасливицю оголосять на День Валентина.



