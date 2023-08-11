Новые фото повреждений десантного корабля были опубликованы в сети. На них видно, как российский корабль "успешно отразил атаку", передает 24 Канал.

Все об атаке "Оленегорский горняк" тонет после атаки дрона: все, что известно об операции СБУ и ВМС

Какие повреждения получил "Оленегорский горняк"

Чтобы десантный корабль не пошел ко дну, его буксировали в порт. Он получил серьезные повреждения, о которых россияне не спешат сообщать.



Повреждение "Оленегорского горняка" / Фото из соцсетей

Известно, что на судне повреждено несколько отсеков. В сети также появились спутниковые снимки, на которых показали "Оленегорский горняк" в порту. На них видно, что десантный корабль подперли со всех сторон. По-видимому, ремонтные работы не принесли никакого результата.

Заместитель начальника штаба ВМС Украины заявил, что корабль набрал очень много воды. Двигатели и электростанции практически выведены из строя. Он считает, маловероятно, что судно будут восстанавливать. Чтобы построить такой корабль, как "Оленегорский горняк", с такими же возможностями нужно около полумиллиарда долларов.

Танкер SIG тоже имеет значительные повреждения.

Российский танкер Sig, атакованный морским дроном 4 августа, получил немалые повреждения. Сергей Стерненко на днях опубликовал видео, на котором видно огромную дыру на боковой части корабля.

Поврежденный российский танкер: смотрите видео

Известно, что в результате атаки был затоплен машинный зал. В сети также опубликовали фотографии, на которых видно, что вылетели окна на судне, разбросанная мебель и частичное подтопление машинного зала.

Россияне тоже не комментируют повреждение этого судна. Однако при атаке были обнародованы записи разговоров экипажа. Они жаловались, что судно не может самостоятельно передвигаться, поэтому его нужно буксировать.

Вероятно, танкер SIG мог перевозить топливо для российских военных. Согласно информации из открытых источников, судно перевозило нефтепродукты. Более того, еще в 2019 году США ввели санкции против этого судна.