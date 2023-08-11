Нові фото пошкоджень десантного корабля опублікували у мережі. На них видно, як російський корабель "успішно відбив атаку", передає 24 Канал.

Усе про атаку "Оленегорський горняк" тоне після атаки дрона: все, що відомо про операцію СБУ і ВМС

Які пошкодження отримав "Оленегорський горняк"

Аби десантний корабель не пішов на дно, його буксирували у порт. Він отримав серйозні пошкодження, про які росіяни не поспішають повідомляти.



Пошкодження "Оленегорського горняка" / Фото із соцмереж

Відомо, що на судні пошкоджено кілька відсіків. У мережі днями також з'явилися супутникові знімки, на яких показали "Оленегорський горняк" у порту. На них видно, що десантний корабель підперли з усіх боків. Вочевидь, ремонтні роботи не дали жодного результату.

Заступник начальника штабу ВМС України заявив, що корабель набрав дуже багато води. Двигуни й електростанції фактично виведені з ладу. Він вважає, малоймовірно, що судно відновлюватимуть. Аби побудувати такий корабель, як "Оленегорський горняк", з такими ж спроможностями, потрібно близько пів мільярда доларів.

Танкер SIG теж має значні пошкодження

Російський танкер Sig, який був атакований морським дроном 4 серпня зазнав чималих ушкоджень. Сергій Стерненко днями опублікував відео, на якому видно величезну дірку на боковій частині корабля.

Пошкоджений російський танкер: дивіться відео

Відомо, що унаслідок атаки було затоплено машинний зал. У мережі також опублікували світлини, на яких видно, що повилітали вікна на судні, розкидані меблі та часткове підтоплення машинного залу.

Росіяни теж не коментують пошкодження цього судна. Проте під час атаки були оприлюднені записи розмов екіпажу. Вони бідкалися, що судно не може самостійно пересуватися, тому його треба буксирувати.

Ймовірно, танкер SIG міг перевозити паливо для російських військових. Згідно з інформацією з відкритих джерел, судно перевозило нафтопродукти. Ба більше, ще у 2019 році США запровадили санкції проти цього судна.