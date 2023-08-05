Про це 24 Каналу розповів заступник начальника штабу ВМС України у 2004 – 2020 роках та військовий експерт Андрій Риженко. Він додав, що Україна вперше здійснила проєктування морської потуги на відстань близько 400 миль від нашого узбережжя. Це серйозний сигнал для окупантів, що жодного безпечного пункту базування у Чорному морі не залишилося.

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Наразі у Чорному морі перебувають 11 десантних кораблів ворога. Нагадаємо, що у березні 2022 року був знищений десантний корабель "Саратов".

Перекинули в Північного флоту

"Оленегорський горняк" – це великий десантний корабель проєкту 775. Був побудований у 1976 році в Польщі. Зараз йому аж 47 років.

Ключовим завданням корабля була висадка десанту у складі роти морської піхоти – це близько 120 військовослужбовців на бронетехніці. Десант може висаджуватися як шляхом підходу до узбережжя, так і на морі на відстані до 10 морських миль від узбережжя.

Корабель старенький. Але такі кораблі потрібні Росії у Чорному морі для ведення війни проти України. До початку повномасштабного вторгнення окупанти перегнали шість ВДК з Північного й Балтійська флоту. "Оленегорський горняк" був одним із тих кораблів, який прийшов з Північного флоту,

– розповів Риженко.

Один із відомих його походів був у 2013 році. Тоді "Оленегорський горняк" разом з авіаносцем "Адмірал Кузнєцов" пройшов з Північного до Середземного моря.

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Набрав багато води

На початку повномасштабного вторгнення 13 кораблів готувалися для висадки десанту. Один десант мав бути десь у Чорному морі біля Одеси, а інший – росіяни готували на Азовське море.

Потреби в азовському десанті не було, а той, що перебував у Чорному морі окупанти не наважилися висадити,

– зазначив ветеран ВМС.

Тривалий час ВДК перебували у Севастополі, а після українських атак "Оленегорський горняк" разом з іншими кораблями перекинули у Новоросійськ. Після атаки на Кримський міст 17 липня ВДК здійснював військові перевезення.

Вечорі 3 серпня корабель перебував на рейді у Новоросійську. Стояв на якорі на відстані 5 кілометрів від порту, де зустрівся з морським дроном й отримав серйозне пошкодження.

"Він набрав дуже багато води. Двигуни й електростанції фактично виведені з ладу. Малоймовірно, що його відновлюватимуть. Аби побудувати корабель з такими спроможностями потрібно близько пів мільярда доларів. У Росії зараз немає можливості будувати такі кораблі", – додав Риженко.

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