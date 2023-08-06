Відповідні кадри зроблені у суботу, 5 серпня, у Новоросійську. На них видно, що ВДК знадобилася "підтримка", адже сам вже не встоїть.
Дізнайтеся більше "Оленегорський горняк" тоне після атаки дрона: все, що відомо про операцію СБУ і ВМС
ВДК тримають кранами
Біля великого десантного корабля помічені:
- 1 плавучий кран;
- 1 аварійно-рятувальне судно;
- 2 водолазних катери.
"Оленегорський горняк" тримають кранами і швартуванням. Окупанти ремонтують пошкодження.
До речі У Криму вдарили по нафтобазі, а у Новоросійську атакували базу ВМС: все, що відомо про вибухи
"Оленегорський" горняк після атаки / Фото Planet Labs
Окупанти не зможуть відновити найближчим часом
- У ГУР повідомили, що "Оленегорський горняк" отримав значні пошкодження. Агресор не зможе відновити його найближчим часом. Ця конструкція робилася не на території сучасної Росії.
- Розвідка Великої Британії заявила, що знімки судна, яке хитається на 30 – 40 градусів, свідчать про те, що кілька водонепроникних відсіків було пробито, або що зусилля екіпажу з усунення пошкоджень виявилися неефективними.