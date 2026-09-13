Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

Каковы подробности расследования?

Правоохранители объявили о подозрении 27 участникам преступной схемы, которые изготавливали и сбывали фальсифицированное средство "Biopatid". Нелегальный бизнес был налажен в подпольной лаборатории, а сырье сомнительного качества завозили из Китая под видом пищевых добавок.

Всего силовики уже провели более 250 обысков во многих регионах Украины.

Схема на миллионы долларов и привлечение известных блогеров

Организатор нелегального фармацевтического бизнеса создал подпольную лабораторию для выпуска аналога популярного средства для похудения. Основное действующее вещество – тирзепатид неизвестного происхождения – ввозили из Китая, а таможенный брокер оформлял его как обычную пищевую добавку, чтобы обойти проверки.

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Готовый препарат распространяли через специальный сайт, социальные сети, а также предлагали косметологическим кабинетам, клиникам и медицинским работникам. К рекламе активно привлекали блогеров, актеров и других публичных лиц.

Особую роль играла владелица известной киевской клиники, которая популяризировала опасную подделку среди коллег и на профильных тренингах. При этом доставка товара заказчикам осуществлялась без соблюдения необходимого температурного режима.

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Себестоимость материалов для изготовления одной упаковки составляла около 17 долларов США, а продавали фальсификат по цене до 1200 долларов. По предварительным оценкам следствия, с начала года злоумышленники произвели продукции на сумму более 5 миллионов долларов США.

В ходе масштабных обысков в 13 областях Украины правоохранители изъяли лабораторное оборудование, готовые лекарства, упаковочные материалы, компьютерную технику, дорогостоящие автомобили и почти 15 миллионов гривен в различной валюте.

Как уже сообщалось на нашем сайте, ранее СБУ проводила массовые обыски по всей Украине в связи со схемой фальсификации лекарств.