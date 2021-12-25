Однако "антивакцинаторов" все же штрафуют за подделку документов. Сумма денежного взыскания составляет 300 евро. Об этом в интервью сайту 24 канала рассказал министр туризма Кипра Саввас Пердиос.

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Почему на Кипре нет проблем с антивакцинаторами

Наши граждане увидели, что прививки от коронавируса благоприятно влияют на здоровье людей и помогают избежать локдаунов. У нас не было значительных проблем с "антивакцинаторами", ведь после COVID-прививок люди возвращаются к нормальному образу жизни,

– отметил глава ведомства. Он добавил, что сейчас 85% населения Кипра уже вакцинировано. Обратите внимание: сейчас на Кипре используют вакцины от коронавируса, которые ранее одобрило Европейское агентство по лекарственным средствам. К ним относятся препараты компаний Moderna, Pfizer, Astra Zeneka и Johnson & Johnson. В то же время Кипр признает COVID-препараты Sputnik V, CoronaVac, Sinopharm и CoviShield.

Саввас ПердИос: "У нас не было значительных проблем с "антивакцинаторами", ведь после COVID-прививок люди возвращаются к нормальному образу жизни" / Фото Валентины Полищук, 24 канал

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Как проверяют иностранцев

Министр пояснил, что иностранные граждане могут прилететь на Кипр с поддельными отрицательным тестом или COVID-сертификатом, однако в аэропорту эту информацию могут проверить путем случайного тестирования.

Случайные тестирования проводим не только в аэропортах, но и в гостиницах. За них не нужно платить. А вот за поддельный сертификат будут штрафовать в размере 300 евро,

– подытожил Пердиос.

Кипр открыт для вакцинированных граждан Украины / Фото сайта 24 канала

Кипр – страна, где стоит побывать не только летом, но и зимой. Что обязательно стоит посмотреть на удивительном острове Афродиты – читайте здесь.

Напомним, Европейский Союз 9 ноября официально исключил Украину из "зеленого списка". Сейчас окончательное решение относительно того, пускать ли украинских туристов, каждая страна принимает отдельно. Кипр остается открытым для вакцинированных украинцев, однако в аэропорту необходимо пройти тестирование на COVID за 15 евро.

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