Однак "антивакцинаторів" все ж штрафують за підробку документів. Сума грошового стягнення становить 300 євро. Про це в інтерв'ю сайту 24 каналу розповів міністр туризму Кіпру Саввас Пердіос.

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Чому на Кіпрі немає проблем із антивакцинаторами Наші громадяни побачили, що щеплення від коронавірусу сприятливо впливають на здоров'я людей та допомагають уникнути локдаунів. У нас не було значних проблем з "антивакцинаторами", адже після COVID-щеплень люди повертаються до нормального способу життя,

– зазначив очільник відомства. Він додав, що наразі 85% населення Кіпру вже вакциновано. Зверніть увагу: наразі на Кіпрі використовують вакцини від коронавірусу, які раніше схвалила Європейська агенція з лікарських засобів. До них належать препарати компаній Moderna, Pfizer, Astra Zeneka та Johnson & Johnson. Водночас Кіпр визнає COVID-препарати Sputnik V, CoronaVac, Sinopharm та CoviShield.

Саввас Пердіос: "У нас не було значних проблем з "антивакцинаторами", адже після COVID-щеплень люди повертаються до нормального способу життя" / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

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Як перевіряють іноземців

Міністр пояснив, що іноземні громадяни можуть прилетіти на Кіпр з підробленими негативним тестом або COVID-сертифікатом, однак в аеропорту цю інформацію можуть перевірити шляхом випадкового тестування.

Випадкові тестування проводимо не лише в аеропортах, але і в готелях. За них не потрібно платити. А от за підроблений сертифікат штрафуватимуть у розмірі 300 євро,

– підсумував Пердіос.

Кіпр відкритий для вакцинованих громадян України / Фото сайту 24 каналу

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Нагадаємо, Європейський Союз 9 листопада офіційно виключив Україну з "зеленого списку". Наразі остаточне рішення щодо того, чи пускати українських туристів, кожна країна ухвалює окремо. Кіпр залишається відкритим для вакцинованих українців, однак в аеропорту необхідно пройти тестування на COVID за 15 євро.

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