Однак "антивакцинаторів" все ж штрафують за підробку документів. Сума грошового стягнення становить 300 євро. Про це в інтерв'ю сайту 24 каналу розповів міністр туризму Кіпру Саввас Пердіос.
Читайте В'їзд для українців, карантинні готелі та найкрутіші місця: інтерв'ю з міністром туризму Кіпру
Саввас Пердіос: "У нас не було значних проблем з "антивакцинаторами", адже після COVID-щеплень люди повертаються до нормального способу життя" / Фото Валентини Поліщук, 24 канал
Важливо Кіпр запровадив обов'язкове ПЛР-тестування для туристів: деталі
Як перевіряють іноземців
Міністр пояснив, що іноземні громадяни можуть прилетіти на Кіпр з підробленими негативним тестом або COVID-сертифікатом, однак в аеропорту цю інформацію можуть перевірити шляхом випадкового тестування.
Випадкові тестування проводимо не лише в аеропортах, але і в готелях. За них не потрібно платити. А от за підроблений сертифікат штрафуватимуть у розмірі 300 євро,
– підсумував Пердіос.
Кіпр відкритий для вакцинованих громадян України / Фото сайту 24 каналу
Нагадаємо, Європейський Союз 9 листопада офіційно виключив Україну з "зеленого списку". Наразі остаточне рішення щодо того, чи пускати українських туристів, кожна країна ухвалює окремо. Кіпр залишається відкритим для вакцинованих українців, однак в аеропорту необхідно пройти тестування на COVID за 15 євро.
Три безглуздих виправдання антивакцинаторів, які легко спростувати: дивіться відео