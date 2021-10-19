Подделывали документы за 5 тысяч долларов: СБУ заблокировала канал нелегальной миграции в ЕС

СБУ разоблачила схему нелегальной перевозки через границу в страны Европейского Союза. Злоумышленники изготавливали своим "клиентам" фальшивые документы на оригинальных бланках.

СБУ задержала организатора схемы при получении денег за пакет сфальсифицированных документов для выезда в Литву. За внутренний и заграничный паспорта, водительское удостоверение "клиент" должен был заплатить 61 тысячу гривен.

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"Клиентов" искали по знакомствам

Незаконную схему организовал страховой агент из Хмельницкой области. "Клиентов" он находил по знакомствам. Сначала это были граждане Украины, однако со временем он начал "предоставлять свои услуги" и иностранцам, которые хотели мигрировать в ЕС.

Сейчас СБУ ведет работу по установлению всех причастных к этой схеме, в частности поиск сообщников за рубежом, поскольку для поддельных документов использовали оригинальные бланки документов.



Поддельные документы на оригинальных литовских бланках

Правоохранители уже сообщили о подозрении организатору схемы по статье о незаконной переправке лиц через государственную границу Украины. Мужчине грозит от 7 до 9 лет заключения с запретом занимать определенные должности до 3 лет с конфискацией имущества.

Похожий случай в Николаевской области

На Николаевщине 30 сентября СБУ разоблачила схему, которую организовали граждане Украины и Турции. Они вербовали украинцев в южных областях на работу на кораблях дальнего плавания. Даже оплачивали своим жертвам по 3 тысячи долларов аванса.

Однако на самом деле своих "клиентов" злоумышленники отправляли на суда, которые перевозили нелегалов из Средней Азии в ЕС. Из-за этого большинство жертв сели за решетку на 20 лет в странах ЕС. На одном завербованном соорганизатор-украинец зарабатывал 4 тысячи долларов.