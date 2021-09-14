Такое мнение в эфире 24 канала высказал спикер международного разведывательного сообщества InformNapalm, военный эксперт Михаил Макарук. Он отметил, что сейчас можно говорить о поддержке от 4 государств.
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В частности, речь идет о стратегических союзниках Польше и Литве, для которых Россия – это также головная боль.
Кроме них, будет Великобритания и Турция,
– заверил Макарук.
По его словам, Турция имеет свои амбиции. В то же время Великобритания имеет позицию – нельзя поднимать руку и травить граждан.
Где будут Германия, Франция и США
Макарук слабо верит в совместную контрреакцию с Западом.
Слабо в это верю по одной простой причине: немцы и французы уже продались русским. Это факт,
– заявил Макарук.
Он также считает, что США определили одного стратегического противника – это Китай. Россия их больше не интересует.
Макарук о вероятной полномасштабной войне: смотрите видео
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