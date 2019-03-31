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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ПЕТР ПОРОШЕНКО

      Поддержит ли Тимошенко Зеленского во втором туре выборов: мнение эксперта

      1930 Читати новину українською
      Поддержит ли Тимошенко Зеленского во втором туре выборов: мнение эксперта
      / 24 канал

      Юлия Тимошенко и Владимир Зеленский тесно связаны с олигархом Игорем Коломойским. О том, поддержит ли кандидат во втором туре Зеленского – в прямом эфире 24 канала рассказал эксперт по политике Александр Солонтай.

      По его словам, Юлия Владимировна не умеет проигрывать.

      Читайте также: Тимошенко отреагировала на результаты экзит-пола выборов президента Украины

      Поэтому она сейчас очень зла и захочет отомстить Порошенко.

      Она захочет приложить все усилия, чтобы Порошенко проиграл. По моему мнению, она не будет спешить делать каких-либо шагов. Сначала она сделает взвешенно исследование. Успокоится, немного остынет. Не сейчас это произойдет, это сложно, ведь она не раз проигрывает. Но окружение ей объяснит, что сначала надо проверить, что будет хуже Порошенко, а потом делать шаги,
      – подчеркнул Солонтай.

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      Результаты экзит-пола по состоянию на 18:00 

      Народный депутат Мустафа Найем сообщил в Telegram, что по одной из известных ему версий, лидер "Батькивщины" готова поддержать Зеленского в обмен на подписание меморандума о создании парламентской коалиции. "Подтверждается информация о том, что штабы Юлии Тимошенко и Владимира Зеленского ведут переговоры об объединении усилий во втором туре президентских выборов", – сообщил нардеп.

      Марафон о выборах на 24 канале: онлайн-трансляция

      Смотрите полный выпуск интервью с политическим экспертом Александром Солантаем за 31 марта 2019 года:

       
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      Теги: Новости Украины Новости политики Петр Порошенко Владимир Зеленский Выборы Президента 2019 Юлия Тимошенко - новости
      Источник: 24 канал
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