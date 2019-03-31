21:39
31 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПЕТРО ПОРОШЕНКО
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля.Слівкі: Російський герой у "Зоряних війнах". Мета Орейро у Росії
      Вєсті Кремля
      18:44, 30 березня
      Вєсті.UA: Як Ляшко дивує Захід. Причини депресії Добкіна
      Вєсті.UA
      20:23, 29 березня
      Махінації, підробки та сумнівні нотаріуси: про обурливі схеми захоплення майна у столиці
      ЦРУ
      09:00, 29 березня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Далекобійники на рейсі
      Згадати все
      15:21, 30 березня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПЕТРО ПОРОШЕНКО

      Чи підтримає Тимошенко Зеленського у другому турі виборів: думка експерта

      1576 Читать новость на русском
      Тимошенко може підтримати Зеленського, щоб "насолити" Порошенку
      Тимошенко може підтримати Зеленського, щоб "насолити" Порошенку / 24 канал

      Юлія Тимошенко та Володимир Зеленський тісно пов'язані з олігархом Ігорем Коломойським. Про те, чи підтримає кандидатка у другому турі Зеленського – в прямому ефірі 24 каналу розповів експерт з політики Олександр Солонтай.

      За його словами, Юлія Володимирівна не вміє програвати.

      Читайте також: Тимошенко відреагувала на результати екзит-полу виборів президента України

      Тому вона зараз дуже зла і хотітиме помсти Порошенку.

      Вона хотітиме докласти всіх можливих зусиль, щоби Порошенко програв. На мою, думку, вона не буде поспішати робити будь-яких кроків. Спочатку вона зробить зважено дослідження. Заспокоїться, трішки охолоне. Не зараз це станеться, це складно, адже вона не раз програє. Але оточення їй пояснить, що спочатку треба перевірити, що буде гірше Порошенку, а потім робити кроки,
      – підкреслив Солонтай.

      президентські вибори екзит-пол результати зеленський порошенко тимошенко бойко гриценко
      Результати екзит-полу станом на 18.00 годину

      Народний депутат Мустафа Найєм повідомив в Telegram, що по одній з відомих йому версій, лідер "Батьківщини" готова підтримати Зеленського в обмін на підписання меморандуму про створення парламентської коаліції. "Підтверджується інформація про те, що штаби Юлії Тимошенко і Володимира Зеленського ведуть переговори про об'єднання зусиль у другому турі президентських виборів", – повідомив нардеп.

      Марафон про вибори на 24 каналі: онлайн-трансляція

       

      blog_ava
      Як проходять президентські вибори-2019 станом на 19 годину: головне
      сьогодні
      33575
      Теги: Новини України Президентські вибори 2019 Новини політики Юлія Тимошенко - новини Володимир Зеленський Петро Порошенко
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Що відомо про лідерів екзит-полів: коротка біографія
      сьогодні , 21:27 Що відомо про лідерів екзит-полів: коротка біографія
      2375
      Президентські вибори-2019: онлайн-трансляція на 24 каналі
      сьогодні , 17:55 Президентські вибори-2019: онлайн-трансляція на 24 каналі
      4944
      Россия против Украины: если не признает выборы – есть три сценария
      сьогодні , 18:28 Россия против Украины: если не признает выборы – есть три сценария
      Блог Соцмережі 7403
      Черговий провал СБУ: як підполковник-зрадник зливав інформацію Росії
      сьогодні , 18:00 Черговий провал СБУ: як підполковник-зрадник зливав інформацію Росії
      Дмитро Гнап 2179
      Факти про президентські вибори-2019: цифри та рекорди
      сьогодні , 16:34 Факти про президентські вибори-2019: цифри та рекорди
      Яніна Ткачук 4473
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук