Чи підтримає Тимошенко Зеленського у другому турі виборів: думка експерта

Юлія Тимошенко та Володимир Зеленський тісно пов'язані з олігархом Ігорем Коломойським. Про те, чи підтримає кандидатка у другому турі Зеленського – в прямому ефірі 24 каналу розповів експерт з політики Олександр Солонтай.

За його словами, Юлія Володимирівна не вміє програвати.

Читайте також: Тимошенко відреагувала на результати екзит-полу виборів президента України

Тому вона зараз дуже зла і хотітиме помсти Порошенку.

Вона хотітиме докласти всіх можливих зусиль, щоби Порошенко програв. На мою, думку, вона не буде поспішати робити будь-яких кроків. Спочатку вона зробить зважено дослідження. Заспокоїться, трішки охолоне. Не зараз це станеться, це складно, адже вона не раз програє. Але оточення їй пояснить, що спочатку треба перевірити, що буде гірше Порошенку, а потім робити кроки,

– підкреслив Солонтай.



Результати екзит-полу станом на 18.00 годину

Народний депутат Мустафа Найєм повідомив в Telegram, що по одній з відомих йому версій, лідер "Батьківщини" готова підтримати Зеленського в обмін на підписання меморандуму про створення парламентської коаліції. "Підтверджується інформація про те, що штаби Юлії Тимошенко і Володимира Зеленського ведуть переговори про об'єднання зусиль у другому турі президентських виборів", – повідомив нардеп.

Марафон про вибори на 24 каналі: онлайн-трансляція