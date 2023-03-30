Поддерживаю идиотские инициативы, – Подоляк потролил решение России по "недружественной" Венгрии

Россия внесла Венгрию в список "недружественных" стран. Видимо, государство-агрессор хочет, чтобы страны стояли на коленях и выполняли буквально все его прихоти.

Правительство Виктора Орбана, безусловно, ведет себя очень странно по поводу единой европейской концепции оценки войны и поддержки Украины. Об этом в эксклюзивном стриме 24 Канала сказал советник главы ОПУ Михаил Подоляк.

Интересно Россия внесла Венгрию в список "недружественных стран": политолог объяснил, в чем блеф

"Но, как я понял, Россия считает, что правительство Орбана не очень качественно стоит на коленях перед Россией. Было бы желательно, чтобы оно чуть-чуть ниже нагнулось", – прокомментировал Подоляк.

Россия демонстрирует свое "барство"

Как подчеркнул советник, Россия постоянно демонстрирует достаточно пренебрежительное отношение к любому, даже к своим формальным союзникам.

"Посмотрите, как они относятся к Беларуси? Беларусь как суверенное государство – это для них отсутствующий субъект. Что хотят – то и делают: используют инфраструктуру, силовые вертикали, информационное пространство, бьют там людей, ни во что не ставят Лукашенко", – отмечает Подоляк.

Так же они относятся к другим странам, в том числе Венгрии. В отношении Сербии тоже иногда позволяют себе негативные высказывания, в отношении Грузии также.

Я хочу, чтобы эти страны понимали простую истину: Россия – это не равный партнер, не союзник. Это "пахан", который хочет, чтобы перед ним стояли на коленях. Зачем страны продолжают сегодня это делать после года войны в Украине? Украина показывает, что можно поставить на колени саму Россию,

– говорит советник главы ОПУ.

Это очень важно для международных сообществ, продолжает он, потому что мы, наконец, вернемся к тому, в чем мы жили нормально – в международных правилах, которые Россия постоянно ломает. "Если все будут сплочены, то мы гораздо быстрее это сделаем: поставим Россию на то место, которое она заслуживает – маленького никчемного государства", – утверждает Подоляк.

Россия не технологична, она бедна и не занимает то место в мировом порядке, на которое сама себя нарисовала.

На нее нужно не обращать никакого внимания. Она должна быть за железным занавесом, жить в лагерях, постепенно уничтожая друг друга. Они должны распасться на какие-то внутренние анклавчики, воюющие между собой. Это должно быть будущее России,

– уверяет Михаил Подоляк.

Это страна, продающая сырье. Она грабит другие страны, совершает террористические акты, финансирует политическую нестабильность в разных регионах, войны, приходит в центральную Африку и захватывает там эти возможности полезных ископаемых, которые используют себе во благо.

"Россия – это ничто. У нее нет исторической перспективы. Почему все боятся это признать?", – отмечает Подоляк.

Нет смысла поддерживать государство, подчеркивает Подоляк, вместо этого лучше признать свою ошибку.

По-моему, если у вас и были какие-то отношения или вы боитесь какого-то компромата со стороны России, что о чем-то договаривались и Россия это обнародует, то обнародуйте сами. Скажите: "Ошибались, поддерживали Россию тогда",

– убежден Подоляк.

Но исторически сегодня можно сделать очень важную вещь. По меньшей мере, быть нейтральным – не делать ничего для поддержки России. А больше всего можно переформатировать свою историческую миссию и свою репутацию.

"Венгрия могла бы сегодня выглядеть совсем по-иному. Мне кажется, что это очень хорошо, когда Россия так "отстегивает" своих же партнеров", – делится советник главы Офиса Президента.

Подоляк отреагировал на заявление России о "недружественной Венгрии": смотрите видео

Как только мы начинаем говорить о движении Украины в ЕС или НАТО, сразу выходит Виктор Орбан и говорит: "Венгрия против". По убеждению Подоляка, заявление России:

Не повлияет на риторику Орбана по отношению к нашему государству. Он и дальше будет выходить и говорить, что Венгрия против; Заставит правительство страны встать перед Россией еще ниже на колени; Не будет никаких смыслов для Европейского Союза, антироссийской или проукраинской коалиции и Украины, потому что не в Венгрии решать как, куда и почему будет двигаться Украина, и какую позицию будет занимать ЕС. Будет очень сильно деморализовать все страны, прямо или косвенно поддерживающие Россию.

Потому больше таких заявлений от России! С моей стороны это сарказм, ведь люди не всегда понимают это и говорят: "Подоляк поддержал Россию". Давайте так: я с большой симпатией поддерживаю любые идиотские инициативы России. Это очень круто, потому что Россия обнуляет свои влияния на глобальных рынках.

– констатировал советник главы ОПУ Михаил Подоляк.

Для нас это очень важно. Как отмечает Подоляк, к началу войны Россия имела огромное влияние. Сегодня благодаря работе СМИ, государственных институтов и западных партнеров она имеет гораздо худшие позиции и гораздо меньшее влияние. "Но это надо продолжать делать, и надо такие вещи, которые Россия против, например, той же Венгрии, подсвечивать дополнительно", – резюмировал советник ОП.

Путин не оценил стараний