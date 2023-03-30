Уряд пана Орбана, безумовно, поводиться дуже дивно щодо єдиної європейської концепції оцінки війни та підтримки України. Про це в ексклюзивному стрімі 24 Каналу сказав радник очільника ОПУ Михайло Подоляк.

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"Але, як я зрозумів, Росія вважає, що уряд Орбана не дуже якісно стоїть на колінах перед Росією. Було б бажано, щоб він трошки нижче нагнувся", – прокоментував Подоляк.

Росія демонструє своє "барство"

Як наголосив радник, Росія постійно демонструє достатньо зверхнє ставлення до будь-кого, навіть до своїх формальних союзників.

"Подивіться, як вони ставляться до Білорусі? Білорусь як суверенна держава – це для них відсутній суб’єкт. Що хочуть – те і роблять: використовують інфраструктуру, силові вертикалі, інформаційний простір, б'ють там людей, ні в що не ставлять Лукашенка", – відзначає Подоляк.

Так само вони ставляться до інших країн, у тому числі – до Угорщини. Щодо Сербії теж іноді дозволяють собі негативні висловлювання, щодо Грузії також.

Я хочу, щоб ці країни розуміли просту істину: Росія – це не рівний партнер, не союзник. Це "пахан", який хоче, щоб перед ним стояли на колінах. Навіщо країни продовжують сьогодні це робити після року війни в Україні? Україна показує, що можна поставити на коліна саму Росію,

– говорить радник очільника ОПУ.

Це дуже важливо для міжнародних спільнот, продовжує він, тому що ми нарешті повернемось до того, в чому ми жили нормально – у міжнародних правилах, які Росія постійно ламає. "Якщо всі будуть згуртовані, то ми набагато швидше це зробимо: поставимо Росію на те місце, на яке вона заслуговує – маленької нікчемної держави", – стверджує Подоляк.

Росія не є технологічною, вона бідна та не займає те місце у світовому порядку, на яке сама себе намалювала.

На неї треба не звертати жодної уваги. Вона має бути за залізною завісою, жити в таборах, поступово знищуючи одне одного. Вони мають розпастись на якісь внутрішні анклавчики, які між собою воюють. Оце має бути майбутнє Росії,

– запевняє Михайло Подоляк.

Це країна, яка продає сировину. Вона грабує інші країни, скоює терористичні акти, фінансує політичну нестабільність в різних регіонах, війни, приходить в центральну Африку та захоплює там ці можливості корисних копалин, які використовують собі на благо.

"Росія – це ніщо. Вона не має історичної перспективи. Чому всі бояться це визнати?", – зауважує Подоляк.

Немає сенсу підтримувати державу, підкреслює Подоляк, натомість краще визнати свою помилку.

На мою думку, якщо у вас і були якісь відносини чи ви боїтесь якогось компромату з боку Росії, що про щось домовлялись і Росія це оприлюднить, то оприлюдніть самі. Скажіть: "Помилялись, підтримували Росію тоді",

– переконаний Подоляк.

Але історично сьогодні можна зробити дуже важливу річ. Щонайменше бути нейтральним – не робити нічого для підтримки Росії. А найбільше – можна переформатувати свою історичну місію і свою репутацію.

"Угорщина могла б сьогодні мати зовсім інакший вигляд. Мені видається, що це дуже гарно, коли Росія отак "відстьогує" своїх же партнерів", – ділиться радник голови Офісу Президента.

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Щойно ми починаємо говорити про рух України до ЄС або НАТО, відразу виходить Віктор Орбан і каже: "Угорщина проти". На переконання Подоляка, заява Росії:

Не вплине на риторику Орбана щодо нашої держави. Він і надалі виходитиме і казатиме, що Угорщина проти; Змусить уряд країни стати перед Росією ще нижче навколішки; Не матиме жодних сенсів для Європейського Союзу, антиросійської чи проукраїнської коаліції та України, тому що не Угорщині вирішувати як, куди й чому буде рухатись Україна, і яку позицію буде займати ЄС. Буде дуже сильно деморалізувати всі ті країни, які прямо чи опосередковано підтримують Росію.

Тому більше таких заяв від Росії! З мого боку це сарказм, адже люди не завжди розуміють це і кажуть: "Подоляк підтримав Росію". Давайте так: я з великою симпатією підтримую будь-які ідіотські ініціативи Росії. Це дуже круто, тому що Росія обнуляє свої впливи на глобальних ринках,

– констатував радник очільника ОПУ Михайло Подоляк.

Для нас це дуже важливо. Як зауважує Подоляк, до початку війни Росія мала величезні впливи. Сьогодні завдяки роботі ЗМІ, державних інституцій та західних партнерів вона має набагато гірші позиції й набагато менші впливи. "Але це треба продовжувати робити, і треба такі речі, які Росія робить проти, наприклад, тієї ж Угорщини, підсвічувати додатково", – резюмував радник ОП.

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