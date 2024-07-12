Одни поддерживают Байдена, другие оценивают ситуацию: Reuters рассказало о настроениях демократов

Двое влиятельных демократов – Джим Клайберн и Гэвин Ньюсом – поддержали кандидатуру Байдена на президентских выборах. А вот те члены партии, которые могут высказаться "против", пока колеблются по этому поводу.

Сам нынешний американский президент дал часовую пресс-конференцию для СМИ, чтобы в очередной раз засвидетельствовать свою готовность к президентской гонке.

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Кто среди демократов поддерживает Байдена

Вот что известно о двух влиятельных демократах, которые поддерживают Байдена и это отмечают аналитики:

Джим Клайберн. 83-летний представитель Южной Каролины в Конгрессе, является одним из самых влиятельных афроамериканских политиков в США. Его поддержка может привлечь значительную часть афроамериканских избирателей.

83-летний представитель Южной Каролины в Конгрессе, является одним из самых влиятельных афроамериканских политиков в США. Его поддержка может привлечь значительную часть афроамериканских избирателей. Гэвин Ньюсом. 56-летний губернатор Калифорнии, часто рассматривается как возможный преемник Байдена на посту президента США от демократов. Имеет сильную поддержку среди прогрессивного крыла партии.

Байден получил толчок от двух известных демократов, которые заявили, что он должен остаться в гонке. Другие члены его партии взвешивали, говорить ли, что 81-летний президент все еще остается пригоден к переизбранию,

– пишет Reuters.

Хотя все же конгрессвумен Бриттани Петтерсен в своих социальных сетях открыто призывает Байдена передать эстафету одному из многих способных представителей Демократической партии, чтобы получить лучший шанс на победу.

В то же время другие демократы, доноры политсилы и активисты пытаются определить, является ли Байден их лучшим выбором, чтобы победить Трампа на выборах 5 ноября.

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Последние социологические исследования показывают, что Байден и Трамп остаются на равных в гонке. Однако определенные демократы, как отмечает Reuters, остерегается роста беспокойства из-за того, что Байден якобы не в том возрасте для главного кресла в Белом доме.