Поддерживают ли европейцы переговоры о вступлении Украины в ЕС: результаты опроса

Опрос под эгидой Европейской комиссии проводился в течение октября – ноября 2023 года в 38 странах, с респондентами общались лицом к лицу. 24 Канал расскажет о его результатах подробнее.

В среду 13 декабря евродепутаты проголосовали за открытие переговоров по вступлению Украины в ЕС. Это очень важный сигнал, однако европейская судьба Украины окончательно решится 14 – 15 декабря. Тогда будет проведено заседание Европейского совета.

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Что европейцы думают о вступлении Украины в Евросоюз

Опрос говорит о том, что за предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС выступают 24% респондентов. Склонны поддержать это решение 37%, скорее не согласны с ним 19%, полностью не поддерживают членство нашего государства в ЕС 11% и еще 9% не определились.

Это почти не отличается от прошлых результатов: в мае – июне 2023 года Украину как члена ЕС видели 27% опрашиваемых, 37% склонны были согласиться с принятием Украины в ЕС, 17% были скорее не согласны, 11% полностью не поддерживали членство нашего государства. ЕС и еще 8% не определились с симпатиями.



Европейцы поддерживают Украину в ее стремлении в ЕС / "Евробарометр"

ЕС продолжает поддерживать Украину в войне против России:

Согласно опросу, большинство респондентов (57%) довольны тем, как ЕС отреагировал на вторжение России в Украину. 54% европейцев удовлетворены реакцией их национальных правительств.

Около девяти из десяти человек (89%) согласны с тем, что нужно оказывать гуманитарную поддержку пострадавшим от войны.

84% опрашиваемых согласны с тем, чтобы Евросоюз принимал беженцев.

72% согласны с тем, чтобы оказывать финансовую поддержку Украине.

72% поддерживают экономические санкции против России как государства, ее компаний и физических лиц.

Около шести опрашиваемых из десяти (61%) одобряют предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС.

60% поддерживают то, что Евросоюз финансирует закупку и поставку военного оборудования в Украину.

Кто проводил опрос

"Евробарометр" (Eurobarometer) – это международный проект регулярных опросов общественного мнения. С 1973 года продолжается изучение общественных настроений в Евросоюзе, с 1991 присоединились страны Центральной Европы, бывшей Югославии и Турция. Тысячу людей опрашивают дважды в год.

Не все страны ЕС хотят видеть нас

Виктор Орбан продолжает выдавать возмутительные заявления. Так, он назвал будущее вступление Украины в ЕС "абсурдным, смешным и несерьезным".

Владимир Зеленский уверен, что у Орбана нет причины блокировать начало переговоров о вступлении Украины в Европейский союз. Глава нашего государства готов встретиться, чтобы разрешить все споры.