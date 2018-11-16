Поддерживают ли украинцы создание автокефальной поместной церкви: результаты опроса

Предоставление Украинской церкви автокефалии поддерживают более половины украинцев.

Таковы результаты опроса социологического центра имени Михаила Драгоманова, пишет УНИАН.

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Создание автокефальной поместной церкви в Украине поддерживает 52,8% украинцев, не поддерживает – 19,1%, не определились – 8,5%, не интересуются этой проблематикой – 19,6%.

Исследование проходило 27 октября – 4 ноября. Среди опрошенных – 1800 украинцев, проживающих во всех областях Украины, кроме временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

Видео: История православной церкви

Напомним, 11 октября синод Вселенского патриархата в Стамбуле принял решение о предоставлении Томоса об автокефалии Украинской православной церкви. На заседании Синода также было принято решение о снятии анафемы с партриарха УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской православной автокефальной церкви Макария и признание их каноническими.



После этого Русская православная церковь в Минске собрала Синод, по итогам которого объявила о прекращении евхаристического общения с Константинопольской церковью. Впоследствии Вселенский патриарх Варфоломей прокомментировал реакцию Русской православной церкви на решение Синода предоставить автокефалию Украинской православной церкви. Он заявил, что россияне не имеют выбора и им придется согласиться с решениями Константинополя.



Объединительный собор, на котором должны объявить о создании единой Украинской православной церкви и выбрать ее предстоятеля, должен состояться 22 ноября. Однако позже В Украинской православной церкви Киевского патриархата отметили, что официально дату Объединительного собора еще объявлено не было, поскольку идет процесс подготовки. Также священнослужители заметили, что такую информацию распространяют в основном приспешники Кремля, чтобы потом создать "цунами измены".