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      Поддерживают ли украинцы создание автокефальной поместной церкви: результаты опроса

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      Патриарх УПЦ КП Филарет
      Патриарх УПЦ КП Филарет / Радио Свобода

      Предоставление Украинской церкви автокефалии поддерживают более половины украинцев.

      Таковы результаты опроса социологического центра имени Михаила Драгоманова, пишет УНИАН.

      Читайте также: Что будет с УПЦ МП после получения Украиной Томоса: появился неутешительный для филиала РПЦ прогноз

      Создание автокефальной поместной церкви в Украине поддерживает 52,8% украинцев, не поддерживает – 19,1%, не определились – 8,5%, не интересуются этой проблематикой – 19,6%.

      Исследование проходило 27 октября – 4 ноября. Среди опрошенных – 1800 украинцев, проживающих во всех областях Украины, кроме временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

      Видео: История православной церкви

      Напомним, 11 октября синод Вселенского патриархата в Стамбуле принял решение о предоставлении Томоса об автокефалии Украинской православной церкви. На заседании Синода также было принято решение о снятии анафемы с партриарха УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской православной автокефальной церкви Макария и признание их каноническими.

      После этого Русская православная церковь в Минске собрала Синод, по итогам которого объявила о прекращении евхаристического общения с Константинопольской церковью. Впоследствии Вселенский патриарх Варфоломей прокомментировал реакцию Русской православной церкви на решение Синода предоставить автокефалию Украинской православной церкви. Он заявил, что россияне не имеют выбора и им придется согласиться с решениями Константинополя.

      Объединительный собор, на котором должны объявить о создании единой Украинской православной церкви и выбрать ее предстоятеля, должен состояться 22 ноября. Однако позже В Украинской православной церкви Киевского патриархата отметили, что официально дату Объединительного собора еще объявлено не было, поскольку идет процесс подготовки. Также священнослужители заметили, что такую информацию распространяют в основном приспешники Кремля, чтобы потом создать "цунами измены".

      Теги: Новости Украины статистика УПЦ КП Единая поместная церковь
      Источник: 24 Канал
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