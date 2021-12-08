Проголосовали за кандидатуру политика 8 декабря. В настоящее время государство возглавляет Ги Пармелен.

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Что известно о Кассисе

У политика есть медицинская степень, он работал врачом. Был членом Национального совета Швейцарии и вице-президентом Медицинской ассоциации Швейцарии.

В 2017 году возглавил Министерство иностранных дел страны. Он свободно владеет немецким, французским и итальянским – тремя основными языками Швейцарии.

Связь Кассиса и Украины

Кассис приезжал в Украину в октябре 2021 года. Тогда он провел встречу с Владимиром Зеленским, где обсудили двустороннее торгово-экономическое сотрудничество, перспективные проекты и развитие реформ.

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