Проголосовали за кандидатуру политика 8 декабря. В настоящее время государство возглавляет Ги Пармелен.
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Что известно о Кассисе
У политика есть медицинская степень, он работал врачом. Был членом Национального совета Швейцарии и вице-президентом Медицинской ассоциации Швейцарии.
В 2017 году возглавил Министерство иностранных дел страны. Он свободно владеет немецким, французским и итальянским – тремя основными языками Швейцарии.
Связь Кассиса и Украины
Кассис приезжал в Украину в октябре 2021 года. Тогда он провел встречу с Владимиром Зеленским, где обсудили двустороннее торгово-экономическое сотрудничество, перспективные проекты и развитие реформ.
Как в Швейцарии выбирают президента
- Избрание 60-летнего Кассиса было в основном формальностью после того, как год назад его выбрали вице-президентом.
- Президентство Швейцарии меняется каждый год среди семи членов исполнительного Федерального совета, одного из них выбирает парламент.
- В стране не могут выбрать президента на вторую каденцию. После того как у главы государства истечет срок, он должен вернуться к работе в министерство.