Проголосували за кандидатуру політика 8 грудня. Наразі державу очолює Гі Пармелен.

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Що відомо про Кассіса

Політик має медичний ступінь, працював лікарем. Був членом Національної ради Швейцарії і віцепрезидентом Медичної асоціації Швейцарії.

У 2017 році очолив Міністерство закордонних справ країни. Він вільно володіє німецькою, французькою та італійською – трьома основними мовами Швейцарії.

Зв'язок Кассіса і України

Кассіс приїжджав до України у жовтні 2021 року. Тоді він провів зустріч з Володимиром Зеленським, на якій обговорили двосторонню торговельно-економічну співпрацю, перспективні проєкти та розвиток реформ.

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