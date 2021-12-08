Проголосували за кандидатуру політика 8 грудня. Наразі державу очолює Гі Пармелен.
Читайте також Зеленський впевнено лідирує: "свіжий" президентський рейтинг
Що відомо про Кассіса
Політик має медичний ступінь, працював лікарем. Був членом Національної ради Швейцарії і віцепрезидентом Медичної асоціації Швейцарії.
У 2017 році очолив Міністерство закордонних справ країни. Він вільно володіє німецькою, французькою та італійською – трьома основними мовами Швейцарії.
Зв'язок Кассіса і України
Кассіс приїжджав до України у жовтні 2021 року. Тоді він провів зустріч з Володимиром Зеленським, на якій обговорили двосторонню торговельно-економічну співпрацю, перспективні проєкти та розвиток реформ.
Як у Швейцарії обирають президента
- Обрання 60-річного Кассіса було здебільшого формальністю після того, як рік тому його обрали віцепрезидентом.
- Президентство Швейцарії змінюється щороку серед семи членів виконавчої Федеральної ради, одного з них обирає парламент.
- У країні не можуть обрати президента на другу каденцію. Після того, як очільник держави закінчить свій термін, він повинен повернутись до роботи в міністерство.